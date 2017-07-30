Президент РФ подписал закон, вносящий поправки в документ о "дальневосточном гектаре"
30.07.2017, 22:44
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который вносит изменения в закон "О дальневосточном гектаре". Документом уточняются условия отказа в предоставлении участка и расширяется число территорий, доступных для предоставления в безвозмездное пользование.
Закон уточняет процедуру и форму представления информации о территориях, которые определены законом субъекта РФ и в границах которых земельные участки не могут предоставляться в безвозмездное пользование. Кроме того, гражданам предоставляется возможность оформлять документы на пользование землей не только через органы регистрации, но и через многофункциональные центры (МФЦ) на всей территории РФ.
Как пояснялось ранее, ряд изменений направлен на урегулирование вопросов с возможным отказом в предоставлении участка. В случаях, когда образуемый участок пересекает границы других участков или границы территориальной зоны, населенного пункта, муниципального образования или ограничивает доступ к другим участкам, с согласия гражданина границы участка могут быть скорректированы или гражданину может быть предоставлен другой участок.
Кроме того, закон предусматривает расширение территорий, которые могут быть предоставлены в безвозмездное пользование. В частности, документ снимает запрет на предоставление участков, на которых расположены защитные леса отдельных категорий. При этом граждане, которые получат такие участки, несут обязанность по восстановлению лесов, предусмотренную статьей 62 Лесного кодекса. Также снимается запрет на передачу гражданам земельных участков, которые указаны в лицензиях на некоторые виды пользования недрами, - в тех случаях, когда это не препятствует деятельности, предусмотренной лицензиями.
Напомним, что согласно федеральному закону "О дальневосточном гектаре" каждый гражданин может получить в собственность на Дальнем Востоке 1 га земли. На первом этапе земля выделялась лишь в определенных "пилотных" муниципалитетах. С 1 октября 2016 года каждый житель Дальнего Востока может получить земельный участок в своем регионе. С 1 февраля 2017 года "дальневосточный гектар" выдается любому жителю России. По последним данным, за весь период программы от граждан России поступило свыше 90 тыс. заявок.
Закон уточняет процедуру и форму представления информации о территориях, которые определены законом субъекта РФ и в границах которых земельные участки не могут предоставляться в безвозмездное пользование. Кроме того, гражданам предоставляется возможность оформлять документы на пользование землей не только через органы регистрации, но и через многофункциональные центры (МФЦ) на всей территории РФ.
Как пояснялось ранее, ряд изменений направлен на урегулирование вопросов с возможным отказом в предоставлении участка. В случаях, когда образуемый участок пересекает границы других участков или границы территориальной зоны, населенного пункта, муниципального образования или ограничивает доступ к другим участкам, с согласия гражданина границы участка могут быть скорректированы или гражданину может быть предоставлен другой участок.
Кроме того, закон предусматривает расширение территорий, которые могут быть предоставлены в безвозмездное пользование. В частности, документ снимает запрет на предоставление участков, на которых расположены защитные леса отдельных категорий. При этом граждане, которые получат такие участки, несут обязанность по восстановлению лесов, предусмотренную статьей 62 Лесного кодекса. Также снимается запрет на передачу гражданам земельных участков, которые указаны в лицензиях на некоторые виды пользования недрами, - в тех случаях, когда это не препятствует деятельности, предусмотренной лицензиями.
Напомним, что согласно федеральному закону "О дальневосточном гектаре" каждый гражданин может получить в собственность на Дальнем Востоке 1 га земли. На первом этапе земля выделялась лишь в определенных "пилотных" муниципалитетах. С 1 октября 2016 года каждый житель Дальнего Востока может получить земельный участок в своем регионе. С 1 февраля 2017 года "дальневосточный гектар" выдается любому жителю России. По последним данным, за весь период программы от граждан России поступило свыше 90 тыс. заявок.
Источник: Единая России