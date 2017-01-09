ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент России Владимир Путин поручил правительству наделить федеральный орган исполнительной власти полномочиями по контролю за обоснованностью устанавливаемых органами исполнительной власти субъектов РФ размеров взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах и реализацией региональных программ капитального ремонта.

Путин также поручил генпрокуратуре России "провести проверку соблюдения норм жилищного законодательства при формировании региональных программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в том числе в части, касающейся принятия решений в отношении многоквартирных домов, имеющих высокую степень физического износа основных конструктивных элементов, и многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия".