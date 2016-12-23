Президент: РФ не собирается изолировать свою экономику, несмотря на политику импортозамещения
23.12.2016, 14:59
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент России Владимир Путин убеждён, что импортозамещение приносит свои плоды.
"Импортозамещение даёт свои плоды. По линии промышленности у нас закупки по импорту сократились на 10 процентных пунктов: если раньше это было около 49%, то сейчас 39%", - сказал президент сегодня в ходе большой пресс- конференции.
Он добавил, что в стране сделаны "очень серьёзные шаги в сфере импортозамещения по целому ряду отраслей: в фармпромышленности, химической, лёгкой промышленности, тяжёлом машиностроении, дорожной технике, которая уже почти на 100 процентов - российская".
"У нас реально серьёзные изменения пошли в этом направлении. Я уже не говорю про оборонку - серьёзные внутренние структурные изменения. Особенно в этой сфере чрезвычайно важно достичь технологической независимости", - отметил Путин.
Он отметил позитивные тенденции импортозамещения и в сельском хозяйстве, которые позволили снизить в некоторой степени динамику инфляции.
При этом глава государства подчеркнул, что Россия не собирается изолировать свою экономику и будет развивать её в высокотехнологичном направлении.
"Мы не собираемся изолироваться. Российская экономика, безусловно, если она хочет развиваться, а она хочет развиваться и будет развиваться в высокотехнологичном направлении, должна быть частью мировой. Так и будет", - сказал Путин.
"Импортозамещение даёт свои плоды. По линии промышленности у нас закупки по импорту сократились на 10 процентных пунктов: если раньше это было около 49%, то сейчас 39%", - сказал президент сегодня в ходе большой пресс- конференции.
Он добавил, что в стране сделаны "очень серьёзные шаги в сфере импортозамещения по целому ряду отраслей: в фармпромышленности, химической, лёгкой промышленности, тяжёлом машиностроении, дорожной технике, которая уже почти на 100 процентов - российская".
"У нас реально серьёзные изменения пошли в этом направлении. Я уже не говорю про оборонку - серьёзные внутренние структурные изменения. Особенно в этой сфере чрезвычайно важно достичь технологической независимости", - отметил Путин.
Он отметил позитивные тенденции импортозамещения и в сельском хозяйстве, которые позволили снизить в некоторой степени динамику инфляции.
При этом глава государства подчеркнул, что Россия не собирается изолировать свою экономику и будет развивать её в высокотехнологичном направлении.
"Мы не собираемся изолироваться. Российская экономика, безусловно, если она хочет развиваться, а она хочет развиваться и будет развиваться в высокотехнологичном направлении, должна быть частью мировой. Так и будет", - сказал Путин.