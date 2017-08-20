ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений о реализации инвестпроектов на Дальнем Востоке.



Документ предусматривает рассмотрение вопроса о финансировании работ по подготовке ложа водохранилища Усть-Среднеканской ГЭС (Магаданская область); предоставление субсидий на строительство объектов социальной инфраструктуры в г. Свободный (Амурская область); обеспечение финансирования инвестпроекта по модернизации железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей; обеспечение финансирования дноуглубительных работ на реке Зея; а также ряд других мероприятий, - сообщается на сайте министерства РФ по развитию Дальнего Востока.