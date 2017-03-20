Президент РФ утвердил состав Общественной палаты
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Владимир Путин подписал Указ «Об утверждении членов Общественной палаты Российской Федерации».
Текст документа:
«В соответствии с Федеральным законом от 4 апреля 2005 г. № 32-Ф3 «Об Общественной палате Российской Федерации» постановляю:
1. Утвердить членами Общественной палаты Российской Федерации следующих лиц:
Аветисов А.С. – президент Всероссийской общественной молодёжной организации «Всероссийский студенческий корпус спасателей»
Алекно В.Р. – волейболист, заслуженный тренер России
Алешин Б.С. – заместитель председателя Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России», академик Российской академии наук
Бальжиров А.А. – Санжай Лама, постоянный представитель Буддийской традиционной сангхи России в г. Москве
Бокерия Л.А. – директор федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный научно-практический центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н.Бакулева» Министерства здравоохранения Российской Федерации, президент Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», академик Российской академии наук
Борода А.М. – президент Централизованной религиозной организации ортодоксального иудаизма «Федерация еврейских общин России»
Бочаров В.А. – президент благотворительного фонда помощи военнослужащим и участникам боевых действий «Солдаты XXI века против войн», Герой Российской Федерации
Винер-Усманова И.А. – президент Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация художественной гимнастики», Герой Труда Российской Федерации
Гончаров С.А. – президент Международной общественной организации «Международная Ассоциация ветеранов подразделения антитеррора «Альфа»
Гурцкая Д.Г. – певица, президент попечительского совета некоммерческой организации «Благотворительный фонд Дианы Гурцкая помощи незрячим и слабовидящим детям «По зову сердца»
Дискин И.Е. – заместитель председателя научного совета открытого акционерного общества «Всероссийский центр изучения общественного мнения»
Дудова Л.В. – председатель координационного совета Общероссийской общественной организации «Ассоциация учителей литературы и русского языка»
Игнатенко Н.М. – генеральный директор Благотворительного фонда поддержки музыкального искусства «Фонд Елены Образцовой»
Карякин С.А. – шахматист, гроссмейстер России
Ковальчук А.Н. – скульптор, председатель Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России»
Костюк Г.П. – главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения г. Москвы «Психиатрическая клиническая больница № 1 имени Н.А.Алексеева Департамента здравоохранения города Москвы»
Крганов А.Р. – муфтий, председатель Духовного управления мусульман г. Москвы и Центрального региона России «Московский Муфтият»
Легойда В.Р. – председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Русской православной церкви
Максимов А.Н. – председатель экспертного совета корпоративной некоммерческой организации «Союз российских городов»
Метелев А.П. – сопредседатель совета Ассоциации волонтёрских центров
Михеева Л.Ю. – заместитель председателя совета федерального государственного бюджетного научного учреждения «Исследовательский центр частного права имени С.С.Алексеева при Президенте Российской Федерации»
Мухетдинов Д.В. – первый заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации
Нарочницкая Н.А. – президент Фонда изучения исторической перспективы
Некрасов С.Г. – первый заместитель председателя Общероссийского союза «Федерация Независимых Профсоюзов России»
Орджоникидзе С.А. – председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии при Общественной палате Российской Федерации
Погосян М.А. – ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)», академик Российской академии наук
Починок Н.Б. – ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный социальный университет», член правления Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей»
Примаков Е.А. – генеральный директор автономной некоммерческой организации поддержки гуманитарных программ «Русская Гуманитарная Миссия»
Разбродин А.В. – президент некоммерческой организации «Союз предпринимателей текстильной и легкой промышленности»
Скулачев В.П. – директор Научно-исследовательского института физико-химической биологии имени А.Н.Белозерского Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, академик Российской академии наук
Сутормина Е.В. – первый заместитель председателя правления Международного общественного фонда «Российский фонд мира»
Ткаченко А.Е. – генеральный директор автономной некоммерческой организации «Детский хоспис», лауреат Государственной премии Российской Федерации за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности
Тополева-Солдунова Е.А. – директор автономной некоммерческой организации «Агентство социальной информации»
Точенов А.С. – президент автономной некоммерческой организации «Центр прикладных исследований и программ»
Уваркина Е.Ю. – член правления некоммерческой организации «Национальный союз производителей молока»
Фадеев В.А. – главный редактор журнала «Эксперт»
Хотиненко В.И. – кинорежиссёр, народный артист Российской Федерации
Цунаева Е.М. – ответственный секретарь Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России»
Шпектор И.Л. – президент ассоциации экономического взаимодействия «Союз городов Заполярья и Крайнего Севера»
Янина М.В. – вице-президент по корпоративным отношениям общества с ограниченной ответственностью «Яндекс».
2. Предложить членам Общественной палаты Российской Федерации, утверждённым настоящим Указом, совместно с членами Общественной палаты Российской Федерации, делегированными от общественных палат субъектов Российской Федерации, приступить к формированию Общественной палаты Российской Федерации в полном составе.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания».