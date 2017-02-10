ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент ОАО "РЖД" Олег Белозёров провёл рабочую встречу с и. о. главы республики Бурятия Алексеем Цыденовым по вопросам развития железнодорожного транспорта в регионе.

"Примите самые искренние поздравления с назначением на должность временно исполняющего обязанности главы республики Бурятия. Этот регион имеет огромное значение для экономики, транспортной системы и экологии нашей страны", – сказал Олег Белозёров.

По его словам, ОАО "РЖД" является важнейшим партнёром Республики Бурятия во многих сферах. В рамках проекта модернизации железных дорог Восточного полигона был ликвидирован ряд узких мест в регионе, что позволило увеличить объемы грузоперевозок. В 2016 году объемы погрузки на территории республики выросли на 9%. По железной дороге отправляют свою продукцию 148 предприятий на 25 станциях.

Со своей стороны и. о. главы республики Бурятия Алексей Цыденов подчеркнул важность железнодорожного транспорта для региона.

"Без железной дороги республику Бурятия сложно представить. Особое значение она имеет для северных районов, фактически это одно из основных мест работы населения. Без взаимодействия с железной дорогой дальнейшее развитие республики невозможно", – сказал и. о. главы республики Бурятия.

Президент ОАО "РЖД" заверил, что компания приложит все усилия для создания благоприятных условий как в пригородном сообщении, так и в развитии туристического потенциала республики.