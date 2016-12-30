Президент России назвал новые санкции в отношении РФ провокационными
30.12.2016, 17:37
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент России Владимир Путин в ответ на введение новых антироссийских санкций США заявил, что новые недружественные шаги администрации США расцениваются как провокационные, направленные на дальнейший подрыв отношений, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.
«Новые недружественные шаги уходящей администрации США расцениваем как провокационные, направленные на дальнейший подрыв российско-американских отношений. Это явно противоречит коренным интересам как российского, так и американского народа. С учетом особой ответственности России и США за сохранение глобальной безопасности - наносит ущерб и всему комплексу международных отношений», - говорится в заявлении российского президента.
При этом Путин принял решение не высылать дипломатов США из РФ в ответ на новые санкции Вашингтона против Москвы.
«Возвращающиеся на Родину российские дипломаты проведут новогодние каникулы в кругу родных и близких - дома. Мы не будем создавать проблем для американских дипломатов. Мы никого не будем высылать», - отметил Путин.
Путин добавил, что Россия не станет «запрещать семьям и детям дипломатов пользоваться привычными для них местами отдыха в новогодние праздники». «Более того, всех детей американских дипломатов, аккредитованных в России, приглашаю на Новогоднюю и Рождественскую елку в Кремль», - добавил российский лидер.
«Новые недружественные шаги уходящей администрации США расцениваем как провокационные, направленные на дальнейший подрыв российско-американских отношений. Это явно противоречит коренным интересам как российского, так и американского народа. С учетом особой ответственности России и США за сохранение глобальной безопасности - наносит ущерб и всему комплексу международных отношений», - говорится в заявлении российского президента.
При этом Путин принял решение не высылать дипломатов США из РФ в ответ на новые санкции Вашингтона против Москвы.
«Возвращающиеся на Родину российские дипломаты проведут новогодние каникулы в кругу родных и близких - дома. Мы не будем создавать проблем для американских дипломатов. Мы никого не будем высылать», - отметил Путин.
Путин добавил, что Россия не станет «запрещать семьям и детям дипломатов пользоваться привычными для них местами отдыха в новогодние праздники». «Более того, всех детей американских дипломатов, аккредитованных в России, приглашаю на Новогоднюю и Рождественскую елку в Кремль», - добавил российский лидер.