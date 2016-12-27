Президент потребовал от чиновников "не прятаться в кабинетах" от экологических инициатив
27.12.2016, 17:19
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета по вопросам экологического развития России потребовал от чиновников "не прятаться в кабинетах" от людей, которых волнуют вопросы экологии.
"Люди, безусловно, хотят знать и имеют право знать и имеют право участвовать в экологических просветительских акциях, в конкретных делах по улучшению качества жизни, по благоустройству домовых территорий, парков, скверов", - уверен глава государства.
"Я просто убежден - доверие к инициативам граждан, диалог и партнерство с общественными движениями - очень важное условие формирования высокой экологической культуры в стране", - подчеркнул Путин, поручив взять под патронат экологические проекты с участием волонтеров.
По словам главы государства, по ряду направлений "нагрузка на природу достигла критических значений". Так, экономический ущерб России от накопления экологических проблем доходит до 6% ВВП, а с учетом ущерба здоровью - до 15%, отметил он.
Одной из самых острых экологических проблем, которая, по мнению Путина, требует приоритетного решения, является достижение кардинального снижения выбросов вредных веществ в атмосферу, их сбросов в водоемы и в почву. Он отметил, что это может быть решено, в первую очередь, за счет технологического перевооружения промышленности, внедрения наилучших доступных технологий.
"Ряд крупных компаний уже реализует свои программы по охране окружающей среды. Но мы знаем, что далеко не все предприятия уделяют этим вопросам должное внимание", - подчеркнул президент.
Одним из важных направлений работы Путин также назвал решение проблемы избытка отходов производства и потребления. "Их общее количество составляет сейчас свыше 30 миллиардов тонн. Мусор выбрасывают где придется и как придется. И такие свалки занимают почти 48 тысяч гектаров", - констатировал он.
Путин отметил, что законодатели уже ввели жесткие нормы утилизации и обезвреживания коммунальных отходов. "Но вступление в силу этих норм мы тоже пока сдвинули вправо. Хотел бы услышать, как идет разработка необходимых документов и что уже сделано, и что граждане знают об этих нововведениях", - сказал президент.
При этом, учитывая накопленные экологические проблемы, откладывать их решение в России уже невозможно, необходимо начинать масштабные мероприятия, иначе можно "вечно топтаться на месте", убежден российский лидер.
"Требования о внедрении таких технологий не будут откладываться. Мы не можем на тормозах все спускать. Но принято решение отложить некоторые мероприятия. Дальше уже переносить ничего не будем. Добавлю, что наилучшие доступные технологии - это мощный ресурс повышения эффективности и конкурентоспособности отечественных компаний всей российской экономики", - подчеркнул Путин, добавив, что "работа предстоит долгосрочная - на 20-30 лет и более".
Президент также напомнил, что 2017 год объявлен годом экологии, а экологическое направление как приоритетное заложено и в недавно утвержденной стратегии научно-технологического развития России.
"Люди, безусловно, хотят знать и имеют право знать и имеют право участвовать в экологических просветительских акциях, в конкретных делах по улучшению качества жизни, по благоустройству домовых территорий, парков, скверов", - уверен глава государства.
"Я просто убежден - доверие к инициативам граждан, диалог и партнерство с общественными движениями - очень важное условие формирования высокой экологической культуры в стране", - подчеркнул Путин, поручив взять под патронат экологические проекты с участием волонтеров.
По словам главы государства, по ряду направлений "нагрузка на природу достигла критических значений". Так, экономический ущерб России от накопления экологических проблем доходит до 6% ВВП, а с учетом ущерба здоровью - до 15%, отметил он.
Одной из самых острых экологических проблем, которая, по мнению Путина, требует приоритетного решения, является достижение кардинального снижения выбросов вредных веществ в атмосферу, их сбросов в водоемы и в почву. Он отметил, что это может быть решено, в первую очередь, за счет технологического перевооружения промышленности, внедрения наилучших доступных технологий.
"Ряд крупных компаний уже реализует свои программы по охране окружающей среды. Но мы знаем, что далеко не все предприятия уделяют этим вопросам должное внимание", - подчеркнул президент.
Одним из важных направлений работы Путин также назвал решение проблемы избытка отходов производства и потребления. "Их общее количество составляет сейчас свыше 30 миллиардов тонн. Мусор выбрасывают где придется и как придется. И такие свалки занимают почти 48 тысяч гектаров", - констатировал он.
Путин отметил, что законодатели уже ввели жесткие нормы утилизации и обезвреживания коммунальных отходов. "Но вступление в силу этих норм мы тоже пока сдвинули вправо. Хотел бы услышать, как идет разработка необходимых документов и что уже сделано, и что граждане знают об этих нововведениях", - сказал президент.
При этом, учитывая накопленные экологические проблемы, откладывать их решение в России уже невозможно, необходимо начинать масштабные мероприятия, иначе можно "вечно топтаться на месте", убежден российский лидер.
"Требования о внедрении таких технологий не будут откладываться. Мы не можем на тормозах все спускать. Но принято решение отложить некоторые мероприятия. Дальше уже переносить ничего не будем. Добавлю, что наилучшие доступные технологии - это мощный ресурс повышения эффективности и конкурентоспособности отечественных компаний всей российской экономики", - подчеркнул Путин, добавив, что "работа предстоит долгосрочная - на 20-30 лет и более".
Президент также напомнил, что 2017 год объявлен годом экологии, а экологическое направление как приоритетное заложено и в недавно утвержденной стратегии научно-технологического развития России.