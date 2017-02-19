Президент Татарстана принял участие в открытии выставки IDEX-2017
19.02.2017, 19:13
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня Президент Республики Татарстан Рустам Минниханова в составе официальной делегации Российской Федерации во главе с Министром промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуровым принял участие в открытии Международной оборонной выставки IDEX-2017. Выставка проходит 19-20 февраля в городе Абу Даби Объединённых Арабских Эмиратов.
IDEX (International Defence Exhibition) – международная выставка вооружений и военной техники, проводимая раз в два года начиная с 1993 года. Самая представительная выставка вооружений в мире IDEX собирает в своих стенах заказчиков и производителей военного оружия, боевой техники, систем охраны и безопасности. Непременной частью выставки являются демонстрационные стрельбы из различных видов оружия, проходящие на специально обустроенных полигонах. Потенциальные покупатели и заказчики могут ознакомиться здесь с новыми образцами стрелкового и другого оружия. Гусеничную и колесную технику на IDEX можно увидеть не только в состоянии покоя, но и в движении на пробеговой трассе. IDEX 2017 традиционно пройдет совместно с выставкой военно-морского флота NavDEХ 2017. В IDEX 2015 приняли участие 1200 экспонентов из 56 стран мира. Выставку посетили более 100 000 человек из143 стран мира и 150 официальных делегаций. Ежегодно количество участников и зрителей только растёт.
Традиционно одну из крупнейших и интереснейших экспозиций на IDEX представляет Российская Федерация. Организатор российской экспозиции - АО «Рособоронэкспорт». Официальную делегацию России возглавляет Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и в состав делегации кроме Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова входят, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Объединенных Арабских Эмиратах Александр Ефимов, генеральный директор АО «Рособоронэкспорт» Александр Михеев, генеральный директор АО «Вертолеты России» Андрей Богинский, генеральный директор ПАО «Компания «Сухой» Игорь Озар, генеральный директор АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» Олег Сиенко, президент ПАО «ОАК» Юрий Слюсар, генеральный директор АО «Российская самолетостроительная Корпорация «МиГ» Илья Тарасенко, генеральный директор Государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов и другие.
Предприятия Республики Татарстан принимают участие в выставке IDEX начиная с 1995 года. Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов посещал выставку IDEX в 2013 и 2015 годах. На выставке экспонировались суда из Зеленодольского судостроительного завода, вертолеты Казанского вертолетного завода, автомобили «КАМАЗ», а также радионавигационное оборудование для воздушных и морских судов, боеприпасы, оптическое оборудование военного назначения и другие изделия военного назначения.
IDEX (International Defence Exhibition) – международная выставка вооружений и военной техники, проводимая раз в два года начиная с 1993 года. Самая представительная выставка вооружений в мире IDEX собирает в своих стенах заказчиков и производителей военного оружия, боевой техники, систем охраны и безопасности. Непременной частью выставки являются демонстрационные стрельбы из различных видов оружия, проходящие на специально обустроенных полигонах. Потенциальные покупатели и заказчики могут ознакомиться здесь с новыми образцами стрелкового и другого оружия. Гусеничную и колесную технику на IDEX можно увидеть не только в состоянии покоя, но и в движении на пробеговой трассе. IDEX 2017 традиционно пройдет совместно с выставкой военно-морского флота NavDEХ 2017. В IDEX 2015 приняли участие 1200 экспонентов из 56 стран мира. Выставку посетили более 100 000 человек из143 стран мира и 150 официальных делегаций. Ежегодно количество участников и зрителей только растёт.
Традиционно одну из крупнейших и интереснейших экспозиций на IDEX представляет Российская Федерация. Организатор российской экспозиции - АО «Рособоронэкспорт». Официальную делегацию России возглавляет Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и в состав делегации кроме Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова входят, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Объединенных Арабских Эмиратах Александр Ефимов, генеральный директор АО «Рособоронэкспорт» Александр Михеев, генеральный директор АО «Вертолеты России» Андрей Богинский, генеральный директор ПАО «Компания «Сухой» Игорь Озар, генеральный директор АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» Олег Сиенко, президент ПАО «ОАК» Юрий Слюсар, генеральный директор АО «Российская самолетостроительная Корпорация «МиГ» Илья Тарасенко, генеральный директор Государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов и другие.
Предприятия Республики Татарстан принимают участие в выставке IDEX начиная с 1995 года. Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов посещал выставку IDEX в 2013 и 2015 годах. На выставке экспонировались суда из Зеленодольского судостроительного завода, вертолеты Казанского вертолетного завода, автомобили «КАМАЗ», а также радионавигационное оборудование для воздушных и морских судов, боеприпасы, оптическое оборудование военного назначения и другие изделия военного назначения.