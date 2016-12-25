Президент объявил понедельник днем траура по погибшим в крушении Ту-154
25.12.2016, 15:38
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Понедельник в России объявлен общенациональным днём траура по погибшим в результате авиакатастрофы Ту-154, заявил президент РФ Владимир Путин, передаёт РИА Новости.
"Завтра в России будет объявлен общенациональный день траура", - сказал президент.
Он добавил, что авиакатастрофа Ту-154 над Чёрным морем будет внимательно расследована, семьям погибших окажут поддержку.
"Будет проведено тщательное расследование причин катастрофы и сделано всё, чтобы оказать поддержку семьям погибших", - сказал Путин.
"Завтра в России будет объявлен общенациональный день траура", - сказал президент.
Он добавил, что авиакатастрофа Ту-154 над Чёрным морем будет внимательно расследована, семьям погибших окажут поддержку.
"Будет проведено тщательное расследование причин катастрофы и сделано всё, чтобы оказать поддержку семьям погибших", - сказал Путин.