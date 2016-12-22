ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Глава РФ Владимир Путин присутствовал на церемонии прощания с послом России в Турции Андреем Карловым, состоявшейся в МИД России.

Президент почтил память посла Российской Федерации в Турции, трагически погибшего 19 декабря в Анкаре в результате террористического акта.

В.Путин выразил сердечные соболезнования родственникам А.Карлова – его матери Марии Александровне, вдове Марине, сыну Геннадию, сестре Елене.

На церемонии прощания также присутствовали Председатель Правительства Дмитрий Медведев, Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, Министр иностранных дел Сергей Лавров.

Андрею Карлову посмертно присвоено звание Героя России.