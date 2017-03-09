Президент призвал МВД сотрудничать с обществом в борьбе с хамством на дорогах
09.03.2017, 16:40
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент РФ Владимир Путин поставил задачу укреплять взаимодействие правоохранительных органов с общественными организациями для эффективной борьбы с лихачами на дорогах.
"Хамство на дорогах, создание угрозы для жизни людей должно пресекаться не только силой закона. Здесь важна принципиальная позиция всего общества. Поэтому прошу активно выстраивать партнёрские отношения с волонтёрскими объединениями, общественными организациями, гражданскими активистами", - сказал Путин в четверг на коллегии МВД РФ в Москве.
Глава государства также отметил, что важно добиваться последовательного сокращения количества ДТП и смертности на дорогах.
"А для этого внедрять новые технологии безопасности. Применять современные средства фиксации правонарушений и, конечно, отлаживать механизмы взаимодействия с МЧС, Минздравом, другими ведомствами", - подчеркнул Путин.
"Хамство на дорогах, создание угрозы для жизни людей должно пресекаться не только силой закона. Здесь важна принципиальная позиция всего общества. Поэтому прошу активно выстраивать партнёрские отношения с волонтёрскими объединениями, общественными организациями, гражданскими активистами", - сказал Путин в четверг на коллегии МВД РФ в Москве.
Глава государства также отметил, что важно добиваться последовательного сокращения количества ДТП и смертности на дорогах.
"А для этого внедрять новые технологии безопасности. Применять современные средства фиксации правонарушений и, конечно, отлаживать механизмы взаимодействия с МЧС, Минздравом, другими ведомствами", - подчеркнул Путин.