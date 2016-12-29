Причину крушения Ту-154 предполагают выяснить в течение месяца
29.12.2016, 16:35
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Причину крушения Ту-154 рассчитывают найти в течение месяца. Об этом стало известно в ходе пресс-конференции, которую провели представители специальной комиссии по расследованию авиакатастрофы в Чёрном море.
В мероприятии приняли участие министр транспорта РФ Максим Соколов, cтатс-секретарь – замминистра обороны Николай Панков, замминистра труда и соцзащиты Григорий Лекарев.
Как отметил Соколов, основная фаза поисковой операции завершена, но это не значит, что поиски закончены. Операция будет продолжена, на данный момент в районе катастрофы находятся 18 кораблей и плавсредств, подчеркнул министр.
Комиссия рассматривает около семи версий катастрофы, приоритетной нет, причину крушения Ту-154 рассчитывают найти в течение месяца. Окончательные выводы о том, что привело к трагедии, будут сделаны только после полной расшифровки бортовых самописцев и тотального анализа произошедшего, подчеркнул Соколов.
Замминистра труда и соцзащиты Григорий Лекарев добавил, что сейчас производятся выплаты компенсаций родственникам погибших.
Соколов от лица правительства РФ поблагодарил руководителей регионов, где были приняты подобные меры.
В мероприятии приняли участие министр транспорта РФ Максим Соколов, cтатс-секретарь – замминистра обороны Николай Панков, замминистра труда и соцзащиты Григорий Лекарев.
Как отметил Соколов, основная фаза поисковой операции завершена, но это не значит, что поиски закончены. Операция будет продолжена, на данный момент в районе катастрофы находятся 18 кораблей и плавсредств, подчеркнул министр.
Комиссия рассматривает около семи версий катастрофы, приоритетной нет, причину крушения Ту-154 рассчитывают найти в течение месяца. Окончательные выводы о том, что привело к трагедии, будут сделаны только после полной расшифровки бортовых самописцев и тотального анализа произошедшего, подчеркнул Соколов.
Замминистра труда и соцзащиты Григорий Лекарев добавил, что сейчас производятся выплаты компенсаций родственникам погибших.
Соколов от лица правительства РФ поблагодарил руководителей регионов, где были приняты подобные меры.