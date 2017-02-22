Приморье получит более 380 млн руб. на благоустройство городов и посёлков
22.02.2017, 11:41
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 381,7 млн руб. направлено Приморью из федерального бюджета на «Формирование современной городской среды». Ещё более 80 млн на эти цели предусмотрено в краевом бюджете на 2017 год. Эти цифры утвердили на очередном заседании Законодательного Собрания Приморья 22 февраля.
Как рассказала и. о. директора департамента по ЖКХ и топливным ресурсам Елена Пархоменко, всего в 2017 году на реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Приморском крае планируют израсходовать почти 460 млн руб.
«Эти средства будут направлены на благоустройство городов и районов Приморья. При этом в приоритете – моногорода края», – сказала она.
Отметим, сейчас в крае идёт формирование краевой и муниципальных программ благоустройства в рамках реализации данного проекта.
«Краевая подпрограмма должна быть сформирована к 15 марта, проекты муниципальных программ – до 1 апреля должны быть опубликованы для общественного обсуждения и затем утверждены до 25 мая», – подчеркнула руководитель ведомства.
Елена Пархоменко акцентировала внимание, что общественное обсуждение проектов – обязательное условие.
Губернатор Приморья Владимир Миклушевский подчеркнул, что жители края примут активное участие в отборе всех проектов по благоустройству территорий.
Напомним, Президент Владимир Путин в ежегодном Послании Федеральному Собранию сообщил о том, что в 2017 году в регионы будет направлено 20 млрд руб. на программы благоустройства, в том числе моногородов.
«Дело принципа, чтобы в принятии решения по использованию этих ресурсов участвовали сами жители, определяли, какие проекты благоустройства осуществлять в первую очередь. При этом обращаю внимание: нужно не только организовать эффективный контроль, а с его помощью добиваться конкретного результата, которого ждут люди, и, конечно, нужно поддержать граждан, которые готовы присоединиться к проектам благоустройства. Важно, чтобы гражданское общество активно участвовало и в решении таких задач», – отметил глава государства.
По словам Дмитрия Медведева, необходимо, чтобы в городах и поселениях было удобное общественное пространство, при этом необходимо развивать не только городскую инфраструктуру, парки, набережные, но также дворы и придомовые территории.
Как рассказала и. о. директора департамента по ЖКХ и топливным ресурсам Елена Пархоменко, всего в 2017 году на реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Приморском крае планируют израсходовать почти 460 млн руб.
«Эти средства будут направлены на благоустройство городов и районов Приморья. При этом в приоритете – моногорода края», – сказала она.
Отметим, сейчас в крае идёт формирование краевой и муниципальных программ благоустройства в рамках реализации данного проекта.
«Краевая подпрограмма должна быть сформирована к 15 марта, проекты муниципальных программ – до 1 апреля должны быть опубликованы для общественного обсуждения и затем утверждены до 25 мая», – подчеркнула руководитель ведомства.
Елена Пархоменко акцентировала внимание, что общественное обсуждение проектов – обязательное условие.
Губернатор Приморья Владимир Миклушевский подчеркнул, что жители края примут активное участие в отборе всех проектов по благоустройству территорий.
Напомним, Президент Владимир Путин в ежегодном Послании Федеральному Собранию сообщил о том, что в 2017 году в регионы будет направлено 20 млрд руб. на программы благоустройства, в том числе моногородов.
«Дело принципа, чтобы в принятии решения по использованию этих ресурсов участвовали сами жители, определяли, какие проекты благоустройства осуществлять в первую очередь. При этом обращаю внимание: нужно не только организовать эффективный контроль, а с его помощью добиваться конкретного результата, которого ждут люди, и, конечно, нужно поддержать граждан, которые готовы присоединиться к проектам благоустройства. Важно, чтобы гражданское общество активно участвовало и в решении таких задач», – отметил глава государства.
По словам Дмитрия Медведева, необходимо, чтобы в городах и поселениях было удобное общественное пространство, при этом необходимо развивать не только городскую инфраструктуру, парки, набережные, но также дворы и придомовые территории.