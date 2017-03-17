ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В этом году всемирная акция «Час земли» в регионах России приурочена к проведению Года экологии и пройдёт 25 марта с 20.30 до 21.30.

Как отметили в департаменте информационной политики, Приморье также поддержит акцию, организованную Минприроды России и Всемирным Фондом дикой природы для привлечения внимания к проблемам охраны окружающей среды и рационального природопользования.

«Приглашаем всех жителей Приморья, а также представителей бизнеса, государственных и муниципальных структур принять участие в акции, погасив на один час электричество 25 марта с 20.30 до 21.30», – рассказали в ведомстве.

Справочно: впервые такая акция была организована в Австралии в 2007 году. С тех пор каждый год в одну из последних суббот марта её проводят во многих странах мира. В 2016 году в акции приняли участие 172 страны и более двух миллиардов человек. В России акцию поддержали 20 миллионов человек из разных городов.