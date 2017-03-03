Приморский край продолжает активно развивать круизный туризм. В этом году иностранные экскурсионные лайнеры посетят морской порт Владивосток 14 раз. Это рекордная цифра за всю историю развития водного туризма в регионе.

По словам директора краевого департамента туризма Константина Шестакова, в этом году Приморье примет семь иностранных круизных судов. Лайнеры зайдут в порт 14 раз.

«Это рекордные цифры, и они могут увеличиться, ведь мы пока говорим только о тех судозаходах, которые уже подтверждены. До этого максимальное количество визитов круизных лайнеров было зафиксировано в год проведения Саммита АТЭС-2012: тогда Владивосток принял иностранные экскурсионные суда 12 раз. По сравнению с прошлым годом количество судозаходов увеличится почти втрое», – прокомментировал глава ведомства.

Форвардом круизных экскурсий станет южнокорейский туроператор Lotte Tour Development Co. и компания Costa Group Asia: в период с мая по сентябрь суда «Costa Victoria» и «Costa NeoRomantica» посетят Приморье девять раз.

Важно отметить, что первый лайнер компании Costa Group Asia зашёл во Владивосток в прошлом году. Четырнадцатипалубное круизное судно «Costa Victoria» с двумя тысячами пассажиров на борту прибыло в Приморский край в мае. Туристы остались очень довольны экскурсией, поэтому туроператором было принято решение сделать такие рейсы регулярными.

Также знакомиться с регионом прибудут туристы на пяти лайнерах из Японии.

«Судна «Kaiyo Maru», «Nippon Maru», «Asuka II», «Ocean Dream» и «Pacific Venus» сделают остановку в морском порту Владивосток в мае, июне, июле и сентябре», – рассказали в департаменте туризма Приморского края.

Специалисты подчеркнули, по сравнению с прошлым годом количество судозаходов из Японии выросло в два с половиной раза.

«Это говорит о привлекательности Приморья для наших соседей из стран Азии. Владивосток – ближайший европейский город к странам АТР. Его самобытная культура и развитая инфраструктура формируют спрос у путешественников. Мы стараемся предложить туристам интересную программу пребывания и всестороннюю поддержку, чтобы они захотели сюда вернуться», – рассказали в ведомстве.