Приморские синоптики следят за движением тайфуна Noru
04.08.2017, 14:09
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Сотрудники Приморгидромета пристально следят за движением тайфуна Noru, который может оказать влияние на Приморье. О вариантах движения тайфуна и готовности региона к возможной непогоде доложили на совещании Губернатору Приморья Владимиру Миклушевскому в пятницу, 4 августа.
По словам руководителя Приморгидромета Бориса Кубая, на сегодняшний день синоптики рассматривают три модели движения тайфуна и его влияния на край.
«По одной из версий, тайфун во вторник, 8 августа выйдет на Приморье и его эпицентром станет Владивосток. Дальше он двинется в сторону Уссурийска, повторив траекторию тайфуна "Гони". Это самый неблагоприятный прогноз. По другим вариантам тайфун пройдёт вдоль восточного побережья Приморья, и приближаясь к суше, будет терять свою силу. Согласно третьему варианту, Noru уйдёт в сторону Японии, не оказав влияния на Приморье», – доложил он.
По словам Бориса Кубая, наиболее вероятными вариантами движения тайфуна являются второй и третий, но более точный прогноз специалисты смогут дать в воскресенье, 6 августа.
Отметим, в по поручению Губернатора Приморья Владимира Миклушевского в крае введён режим повышенной готовности в связи с возможной непогодой.
«Сформированы аварийные запасы топлива и расходных материалов для устранения поломок на объектах энергетики и жилищно-коммунального комплекса, усилены аварийные бригады, произведено оповещение населения и гостей края, в том числе и отдыхающих из других регионов», – доложили руководители краевых департаментов и Управления МЧС России по Приморскому краю.
Владимир Миклушевский поручил еще раз проверить состояние гидротехнических сооружений в муниципалитетах края и при необходимости принять срочные меры для их укрепления.
По словам руководителя Приморгидромета Бориса Кубая, на сегодняшний день синоптики рассматривают три модели движения тайфуна и его влияния на край.
«По одной из версий, тайфун во вторник, 8 августа выйдет на Приморье и его эпицентром станет Владивосток. Дальше он двинется в сторону Уссурийска, повторив траекторию тайфуна "Гони". Это самый неблагоприятный прогноз. По другим вариантам тайфун пройдёт вдоль восточного побережья Приморья, и приближаясь к суше, будет терять свою силу. Согласно третьему варианту, Noru уйдёт в сторону Японии, не оказав влияния на Приморье», – доложил он.
По словам Бориса Кубая, наиболее вероятными вариантами движения тайфуна являются второй и третий, но более точный прогноз специалисты смогут дать в воскресенье, 6 августа.
Отметим, в по поручению Губернатора Приморья Владимира Миклушевского в крае введён режим повышенной готовности в связи с возможной непогодой.
«Сформированы аварийные запасы топлива и расходных материалов для устранения поломок на объектах энергетики и жилищно-коммунального комплекса, усилены аварийные бригады, произведено оповещение населения и гостей края, в том числе и отдыхающих из других регионов», – доложили руководители краевых департаментов и Управления МЧС России по Приморскому краю.
Владимир Миклушевский поручил еще раз проверить состояние гидротехнических сооружений в муниципалитетах края и при необходимости принять срочные меры для их укрепления.
Источник: http://primorsky.ru