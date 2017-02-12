



Как отметил вице-губернатор Игорь Степаненко, у приморских казаков появилась возможность исполнить давнюю мечту и бесплатно получить сразу несколько гектаров в собственность.



«Вы неоднократно просили определить вам земельные участки под организацию сельскохозяйственных кооперативов. Сейчас такая возможность есть. Федеральным законом допускаются коллективные заявки, то есть землю вы сможете получить на каждого представителя казачьих станиц», – сообщил Игорь Степаненко.



Кроме того, вице-губернатор добавил, что сейчас в Приморье разрабатываются меры поддержки получателей дальневосточных гектаров. ОРЕАНДА-НОВОСТИ Представителям приморского казачества предложили принять участие в федеральной программе по выдаче дальневосточного гектара.Как отметил вице-губернатор Игорь Степаненко, у приморских казаков появилась возможность исполнить давнюю мечту и бесплатно получить сразу несколько гектаров в собственность.«Вы неоднократно просили определить вам земельные участки под организацию сельскохозяйственных кооперативов. Сейчас такая возможность есть. Федеральным законом допускаются коллективные заявки, то есть землю вы сможете получить на каждого представителя казачьих станиц», – сообщил Игорь Степаненко.Кроме того, вице-губернатор добавил, что сейчас в Приморье разрабатываются меры поддержки получателей дальневосточных гектаров.



«Губернатор Владимир Миклушевский поручил разработать механизмы оказания помощи получателям гектаров. Например, в проведении инфраструктуры для больших коллективных участков», – добавил он.



Отметим, с начала реализации закона в Приморье более 18 тысяч заявлений от граждан РФ, желающих взять бесплатный гектар. По их количеству край на первом месте среди всех дальневосточных регионов.