ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Заканчивается подготовка программы выступления Президента России Владимира Путина на третьем Восточном экономическом форуме, который пройдёт в Приморье 6-7 сентября. Она будет отличаться от выступлений предыдущих лет, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он пояснил, что Президент каждый раз выходит на форум с новыми выступлениями, в этом году оно будет базироваться на экономической конъюнктуре, в которой есть позитивные тенденции.

«Это выступление будет основываться на тех наработках, которые есть, а они есть достаточно серьёзные, на российском Дальнем Востоке. Работа ведётся системная, планомерная, и она имеет свои результаты, которые будут отображены», – добавил пресс-секретарь, назвав Дальний Восток одним из важнейших приоритетов федерального центра.

Напомним, Восточный экономический форум учреждён Указом Президента России для содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в АТР. Владимир Путин лично примет участие в мероприятиях ВЭФ, своё присутствие на форуме также подтвердили первые лица Японии, Республики Корея и Монголии.

По мнению Губернатора Владимира Миклушевского, ВЭФ – это хорошая возможность представить край на российской и международной арене, «яркая демонстрация того, что Приморье – это перспективная территория, где выгодно вести бизнес, работать, где можно реализовать себя».

Планируется, что в этом году Приморский край подпишет на полях ВЭФ не менее 40 проектов. Более того, регион представит больше всего по ДФО историй успеха участникам форума – это 31 проект высокой степени готовности.

«Общая сумма инвестиций по историям успеха, которыми планируется заинтересовать инвесторов, составляет 661,8 миллиарда рублей. Это и очень крупные проекты, такие как строительство Находкинского завода минеральных удобрений, третьей очереди специализированного угольного комплекса “Восточный Порт”, интегрированного развлекательного курорта “Приморье”, так и менее масштабные в рамках всего региона, но значимые для Приморья – например, по производству меда, материалов для малоэтажного строительства, созданию центра здоровья, переработке автошин и многие другие, стоимость которых варьируется от нескольких сотен миллионов до десятка миллиардов рублей», – подчеркнул Губернатор.