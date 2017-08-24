Приморский край примет участие в Азиатском круизном форуме в Корее
24.08.2017, 13:39
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Делегация от Приморья направилась в Республику Корея, где с 24 по 27 августа пройдёт Азиатский круизный форум. Представители региона примут участие в формировании календаря круизных заходов на 2018 год, а также внесут свои предложения по развитию круизных маршрутов в АТР, уникальной составляющей которых станет посещение Свободного порта Владивосток.
На острове Чеджу в Республике Корея с 24 по 27 августа 2017 года состоится «Азиатский круизный форум 2017» («Asia Cruise Forum JEJU 2017»). Как сообщил председатель организационного комитета форума господин Ей Кан Ким, на встрече соберутся лидеры международной круизной индустрии из Кореи, Китая, Японии, Тайваня и других стран Юго-Восточной Азии, а также из российского Приморья.
Представят регион на форуме заместитель директора департамента международного сотрудничества края Алексей Колмогоров, руководитель регионального Туристско-информационного центра Дарья Гусева и директор ООО «Владивостокский морской терминал» Валерий Нагорный.
При этом, если Морской терминал будет презентовать край с точки зрения портовой инфраструктуры и развития круизного сообщения, то Туристско-информационный центр в рамках отраслевой выставки расскажет о наземном обслуживании и представит Приморье как благоприятную круизную дестинацию на 2018 год.
«Туристов, прибывающих в порт Владивосток, ТИЦ встречает “Welcome-группа”, а затем для гостей предусмотрена экскурсия. Несмотря на короткий период пребывания, турист может ознакомиться с городом и сложить полное впечатление о новом месте. Можно взять за пример маршрут “Тигры Владивостока”, в рамках которого турист круизного лайнера может узнать о приморской кошке, об истории российского военного форпоста в бассейне Тихого океана и оценить природный потенциал на острове Русский. Для нас будет лучше, если турист сможет пребывать в крае несколько дней – в этом случае наше предложение будет гораздо богаче и интереснее», – отметила Дарья Гусева.
Для презентации на мероприятии ТИЦ специально подготовил сувенирную продукцию, полиграфию на корейском и английском языках, презентацию о возможности посещения Приморского края в рамках упрощенного визового въезда и видеоролики с красочными видами региона.
По словам директора Владивостокского морского терминала Валерия Нагорного, в рамках четырехдневного форума планируется провести ряд переговоров с круизными компаниями, а также внести свои предложения по эффективности включения Владивостока в круизные маршруты Азии.
«Организаторы форума посоветовали сосредоточиться на "свежих идеях" и придать новый импульс развитию круизного туризма в Азии, в котором Владивосток играет немаловажную роль. В рамках пленарной сессии с нашей стороны речь пойдёт в целом о возможностях включения Владивостока в круизные маршруты региона. В частности, мы будем говорить об увеличении инфраструктурных возможностей порта Владивосток, о возможности разнообразить туристический потенциал круизного рынка и об увеличении масштаба круизного сообщения между Россией и Японией. Помимо этого, мы заинтересованы во включении Владивостока в круизные маршруты с длительностью пребывания туристов до 7-8 ночей в одной стране, организации круизного маршрута Владивосток–Сингапур и дальнейшем продвижением данного предложения на туристических рынках Европы и США, а также других интересных предложениях, которые смогут сделать туристический рынок более многогранным. Например, рассматривается предложение для туристов начать путешествие с поездки по знаменитой Транссибирской магистрали по маршруту "Москва-Владивосток", а затем отправиться на круизном лайнере в другие города Азии», – сообщил директор ООО «Владивостокский морской терминал».
Отметим, что «Asia Cruise Forum JEJU 2017» проходит в Корее уже в пятый раз. В этом году главной темой форума станет сотрудничество и взаимный успех азиатской круизной индустрии. Как сообщил господин Ей Кан Ким, круизный туризм в Северо-Восточной Азии растет феноменальными темпами.
«В последние десятилетия азиатская круизная индустрия активно развивается. Помимо позитивных факторов, растет обеспокоенность в отношении поиска эффективной работы таможенной инспекции, развития новых портов и эффективного распределения прибыли от круизного туризма. В ходе форума мы также обсудим экологические проблемы, связанные с круизной индустрией, и необходимость дружественного сотрудничества», – сказал он.
Напомним, 2017 год стал рекордным по количеству судозаходов круизных лайнеров в Приморье. С мая по сентябрь морские гиганты посетят регион 14 раз.
«До этого максимальное количество визитов круизных лайнеров было зафиксировано в год проведения Саммита АТЭС-2012: тогда Владивосток принял иностранные экскурсионные суда 12 раз. По сравнению с прошлым годом количество судозаходов увеличилось почти втрое», – отметил директор департамента туризма Приморья Константин Шестаков.
Добавим, что развитие круизного туризма в Приморье одобрено Губернатором края Владимиром Миклушевским как одно из приоритетных направлений развития туристской отрасли региона.
На острове Чеджу в Республике Корея с 24 по 27 августа 2017 года состоится «Азиатский круизный форум 2017» («Asia Cruise Forum JEJU 2017»). Как сообщил председатель организационного комитета форума господин Ей Кан Ким, на встрече соберутся лидеры международной круизной индустрии из Кореи, Китая, Японии, Тайваня и других стран Юго-Восточной Азии, а также из российского Приморья.
Представят регион на форуме заместитель директора департамента международного сотрудничества края Алексей Колмогоров, руководитель регионального Туристско-информационного центра Дарья Гусева и директор ООО «Владивостокский морской терминал» Валерий Нагорный.
При этом, если Морской терминал будет презентовать край с точки зрения портовой инфраструктуры и развития круизного сообщения, то Туристско-информационный центр в рамках отраслевой выставки расскажет о наземном обслуживании и представит Приморье как благоприятную круизную дестинацию на 2018 год.
«Туристов, прибывающих в порт Владивосток, ТИЦ встречает “Welcome-группа”, а затем для гостей предусмотрена экскурсия. Несмотря на короткий период пребывания, турист может ознакомиться с городом и сложить полное впечатление о новом месте. Можно взять за пример маршрут “Тигры Владивостока”, в рамках которого турист круизного лайнера может узнать о приморской кошке, об истории российского военного форпоста в бассейне Тихого океана и оценить природный потенциал на острове Русский. Для нас будет лучше, если турист сможет пребывать в крае несколько дней – в этом случае наше предложение будет гораздо богаче и интереснее», – отметила Дарья Гусева.
Для презентации на мероприятии ТИЦ специально подготовил сувенирную продукцию, полиграфию на корейском и английском языках, презентацию о возможности посещения Приморского края в рамках упрощенного визового въезда и видеоролики с красочными видами региона.
По словам директора Владивостокского морского терминала Валерия Нагорного, в рамках четырехдневного форума планируется провести ряд переговоров с круизными компаниями, а также внести свои предложения по эффективности включения Владивостока в круизные маршруты Азии.
«Организаторы форума посоветовали сосредоточиться на "свежих идеях" и придать новый импульс развитию круизного туризма в Азии, в котором Владивосток играет немаловажную роль. В рамках пленарной сессии с нашей стороны речь пойдёт в целом о возможностях включения Владивостока в круизные маршруты региона. В частности, мы будем говорить об увеличении инфраструктурных возможностей порта Владивосток, о возможности разнообразить туристический потенциал круизного рынка и об увеличении масштаба круизного сообщения между Россией и Японией. Помимо этого, мы заинтересованы во включении Владивостока в круизные маршруты с длительностью пребывания туристов до 7-8 ночей в одной стране, организации круизного маршрута Владивосток–Сингапур и дальнейшем продвижением данного предложения на туристических рынках Европы и США, а также других интересных предложениях, которые смогут сделать туристический рынок более многогранным. Например, рассматривается предложение для туристов начать путешествие с поездки по знаменитой Транссибирской магистрали по маршруту "Москва-Владивосток", а затем отправиться на круизном лайнере в другие города Азии», – сообщил директор ООО «Владивостокский морской терминал».
Отметим, что «Asia Cruise Forum JEJU 2017» проходит в Корее уже в пятый раз. В этом году главной темой форума станет сотрудничество и взаимный успех азиатской круизной индустрии. Как сообщил господин Ей Кан Ким, круизный туризм в Северо-Восточной Азии растет феноменальными темпами.
«В последние десятилетия азиатская круизная индустрия активно развивается. Помимо позитивных факторов, растет обеспокоенность в отношении поиска эффективной работы таможенной инспекции, развития новых портов и эффективного распределения прибыли от круизного туризма. В ходе форума мы также обсудим экологические проблемы, связанные с круизной индустрией, и необходимость дружественного сотрудничества», – сказал он.
Напомним, 2017 год стал рекордным по количеству судозаходов круизных лайнеров в Приморье. С мая по сентябрь морские гиганты посетят регион 14 раз.
«До этого максимальное количество визитов круизных лайнеров было зафиксировано в год проведения Саммита АТЭС-2012: тогда Владивосток принял иностранные экскурсионные суда 12 раз. По сравнению с прошлым годом количество судозаходов увеличилось почти втрое», – отметил директор департамента туризма Приморья Константин Шестаков.
Добавим, что развитие круизного туризма в Приморье одобрено Губернатором края Владимиром Миклушевским как одно из приоритетных направлений развития туристской отрасли региона.
Источник: http://primorsky.ru