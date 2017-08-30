Приморцы выбрали лучшие места края
30.08.2017, 12:07
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Золотой и Русский мосты, остров Петрова и Хасанский заповедник – приморцы определили лучшие места края.
Ключевые достопримечательности, исторические фигуры и события края определило голосование в рамках проекта «Гордость Приморья».
По информации организатора конкурса – Ассамблеи народов Приморского края – конкурс проводился в несколько этапов: сбор предложений по трем номинациям, составление топ-листа и непосредственно голосование.
«В течение месяца в группах в соцсетях мы узнавали, чем гордятся люди в Приморье. По итогам в каждой из номинаций были определены по три победителя. Так, например, самыми достопримечательными местами в Приморье названы Русский и Золотой мосты, остров Петрова и морской заповедник в Хасанском районе. В тройке ключевых исторических фигур региона – исследователь Владимир Арсеньев, капитан Анна Щетинина и адмирал Геннадий Невельской. Что касается важнейших событий – приморцы гордятся днем основания Владивостока, открытием Транссибирской магистрали и мостов через бухту Золотой Рог и на остров Русский», – сообщила руководитель организации Галина Алексеева.
Теперь по задумке проекта все избранные достопримечательности войдут в краеведческий буклет «Гордость Приморья», который станет настольной книгой не только для школьников, студентов и воспитанников патриотических клубов, но и для гостей Приморского края. Планируется, что буклет будет распространяться на культурных, патриотических и других массовых мероприятиях.
Напомним, в ежегодном послании Федеральному Собранию РФ Президент России Владимир Путин подчеркнул важность патриотического воспитания подрастающего поколения.
«Это наша общая история, и относиться к ней нужно с уважением. Уроки истории нужны нам прежде всего для примирения, для укрепления общественного, политического, гражданского согласия, которого нам удалось сегодня достичь», – сказал глава государства.
По мнению Губернатора Приморья Владимира Миклушевского, главная цель патриотического воспитания – сплотить всех жителей, независимо от их социального положения и возраста.
«Сейчас много попыток извне раскачать ситуацию в стране, попытаться отдельные категории граждан путем разных псевдодемократических лозунгов повернуть в сторону западной демократии. Предстоит серьезная работа в этом направлении», – отметил глава региона.
В настоящее время в Приморье разрабатывается краевая госпрограмма по патриотическому воспитанию, соисполнителями которой помимо Администрации Приморья станут профильные общественные объединения, религиозные организации, ТОФ, территориальные органы МВД, Пенсионный фонд и другие.
Ключевые достопримечательности, исторические фигуры и события края определило голосование в рамках проекта «Гордость Приморья».
По информации организатора конкурса – Ассамблеи народов Приморского края – конкурс проводился в несколько этапов: сбор предложений по трем номинациям, составление топ-листа и непосредственно голосование.
«В течение месяца в группах в соцсетях мы узнавали, чем гордятся люди в Приморье. По итогам в каждой из номинаций были определены по три победителя. Так, например, самыми достопримечательными местами в Приморье названы Русский и Золотой мосты, остров Петрова и морской заповедник в Хасанском районе. В тройке ключевых исторических фигур региона – исследователь Владимир Арсеньев, капитан Анна Щетинина и адмирал Геннадий Невельской. Что касается важнейших событий – приморцы гордятся днем основания Владивостока, открытием Транссибирской магистрали и мостов через бухту Золотой Рог и на остров Русский», – сообщила руководитель организации Галина Алексеева.
Теперь по задумке проекта все избранные достопримечательности войдут в краеведческий буклет «Гордость Приморья», который станет настольной книгой не только для школьников, студентов и воспитанников патриотических клубов, но и для гостей Приморского края. Планируется, что буклет будет распространяться на культурных, патриотических и других массовых мероприятиях.
Напомним, в ежегодном послании Федеральному Собранию РФ Президент России Владимир Путин подчеркнул важность патриотического воспитания подрастающего поколения.
«Это наша общая история, и относиться к ней нужно с уважением. Уроки истории нужны нам прежде всего для примирения, для укрепления общественного, политического, гражданского согласия, которого нам удалось сегодня достичь», – сказал глава государства.
По мнению Губернатора Приморья Владимира Миклушевского, главная цель патриотического воспитания – сплотить всех жителей, независимо от их социального положения и возраста.
«Сейчас много попыток извне раскачать ситуацию в стране, попытаться отдельные категории граждан путем разных псевдодемократических лозунгов повернуть в сторону западной демократии. Предстоит серьезная работа в этом направлении», – отметил глава региона.
В настоящее время в Приморье разрабатывается краевая госпрограмма по патриотическому воспитанию, соисполнителями которой помимо Администрации Приморья станут профильные общественные объединения, религиозные организации, ТОФ, территориальные органы МВД, Пенсионный фонд и другие.
Источник: http://primorsky.ru