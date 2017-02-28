Привлечение инвестиций и подготовка кадров станут основными темами третьего ВЭФ
28.02.2017, 13:03
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Основной темой Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдёт во Владивостоке в сентябре, станет привлечение инвестиций, а также проблема подготовки квалифицированных кадров, сообщил Губернатор Приморья Владимир Миклушевский сегодня, 28 февраля, на Российском инвестиционном форуме в Сочи.
Глава региона подчеркнул, что третий форум станет максимально прикладным.
Второй Восточный экономический форум в прошлом году собрал 3,5 тысячи участников – представителей бизнеса, экспертного и научного сообщества, общественности из 56 стран мира. Центральное мероприятие форума – пленарное заседание «Открывая Дальний Восток» – прошло с участием Президента России, лидеров Японии и Республики Корея.
Во время форума было подписано 216 соглашений на 1,85 триллиона рублей. Приморье заключило на площадке форума 59 соглашений, а сумма заключённых инвестиционных контрактов почти в два раза превысила результат с первого ВЭФ и составила около 200 миллиардов рублей. Третий Восточный экономический форум пройдёт во Владивостоке 6-7 сентября.
27-28 февраля в Сочи проходит Российский инвестиционный форум под председательством главы Правительства РФ Дмитрия Медведева. Его программа сконцентрирована на трёх тематических блоках: «Новая региональная политика. Возможности для развития», «Повышая эффективность бизнеса. Возможности для роста» и «Реализуя проекты для жизни». Делегацию от Приморского края на форуме «Сочи – 2017» возглавляет Губернатор Владимир Миклушевский
Глава региона подчеркнул, что третий форум станет максимально прикладным.
Второй Восточный экономический форум в прошлом году собрал 3,5 тысячи участников – представителей бизнеса, экспертного и научного сообщества, общественности из 56 стран мира. Центральное мероприятие форума – пленарное заседание «Открывая Дальний Восток» – прошло с участием Президента России, лидеров Японии и Республики Корея.
Во время форума было подписано 216 соглашений на 1,85 триллиона рублей. Приморье заключило на площадке форума 59 соглашений, а сумма заключённых инвестиционных контрактов почти в два раза превысила результат с первого ВЭФ и составила около 200 миллиардов рублей. Третий Восточный экономический форум пройдёт во Владивостоке 6-7 сентября.
27-28 февраля в Сочи проходит Российский инвестиционный форум под председательством главы Правительства РФ Дмитрия Медведева. Его программа сконцентрирована на трёх тематических блоках: «Новая региональная политика. Возможности для развития», «Повышая эффективность бизнеса. Возможности для роста» и «Реализуя проекты для жизни». Делегацию от Приморского края на форуме «Сочи – 2017» возглавляет Губернатор Владимир Миклушевский