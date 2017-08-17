В Подмосковье разработают проект рекультивации полигона "Съяново"
17.08.2017, 11:24
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Полигон ТБО «Съяново» в Серпуховском районе Московской области нуждается в скорейшей рекультивации, для этого необходимо в ближайшее время разработать соответствующий проект, говорится в сообщении пресс-службы регионального отделения ОНФ в Московской области.
Полигон «Съяново» находится на особом контроле ОНФ с 2016 года. В марте 2017 года на полигоне были многочисленные очаги возгорания, местная администрация отказалась заниматься вопросом их тушения. Эксперты в области охраны окружающей среды предупреждают о том, что новые точки возгорания могут возникнуть внезапно и в любом месте на территории полигона.
«Полностью разрешить проблему с возгоранием способна только рекультивация, но для её проведения необходимо разработать проект. Компания, эксплуатирующая полигон и выжавшая из него всё, что можно, является банкротом – все её счета заморожены, а также заведено уголовное дело. На данном этапе владелец полигона бессилен исправить свои же собственные нарушения технологии складирования отходов, послужившие основной причиной возгорания на полигоне», – сообщил член регионального штаба ОНФ в Московской области, координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Подмосковье Сергей Андреев, его цитируют в материале.
По мнению представителя ОНФ, одним из опаснейших последствий возгорания на полигоне являются горючие газы, возникающие в процессе теплового воздействия биологического разложения твёрдых коммунальных отходов.
«Недопустимо оставлять этот вопрос без решения, ведь от этого зависит жизнь и здоровье жителей соседних населённых пунктов. В сложившейся ситуации проект рекультивации обязана сделать администрация Серпуховского района, которая является собственником земельного участка, занимаемого свалкой. Кроме того, правительство области готово выделить денежные средства для полной рекультивации полигона и устранения его воздействия на окружающую среду, осталось только дождаться завершения создания проекта по рекультивации “Съяново”, который должен разработать муниципалитет», – заключил Андреев.
Полигон «Съяново» находится на особом контроле ОНФ с 2016 года. В марте 2017 года на полигоне были многочисленные очаги возгорания, местная администрация отказалась заниматься вопросом их тушения. Эксперты в области охраны окружающей среды предупреждают о том, что новые точки возгорания могут возникнуть внезапно и в любом месте на территории полигона.
«Полностью разрешить проблему с возгоранием способна только рекультивация, но для её проведения необходимо разработать проект. Компания, эксплуатирующая полигон и выжавшая из него всё, что можно, является банкротом – все её счета заморожены, а также заведено уголовное дело. На данном этапе владелец полигона бессилен исправить свои же собственные нарушения технологии складирования отходов, послужившие основной причиной возгорания на полигоне», – сообщил член регионального штаба ОНФ в Московской области, координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Подмосковье Сергей Андреев, его цитируют в материале.
По мнению представителя ОНФ, одним из опаснейших последствий возгорания на полигоне являются горючие газы, возникающие в процессе теплового воздействия биологического разложения твёрдых коммунальных отходов.
«Недопустимо оставлять этот вопрос без решения, ведь от этого зависит жизнь и здоровье жителей соседних населённых пунктов. В сложившейся ситуации проект рекультивации обязана сделать администрация Серпуховского района, которая является собственником земельного участка, занимаемого свалкой. Кроме того, правительство области готово выделить денежные средства для полной рекультивации полигона и устранения его воздействия на окружающую среду, осталось только дождаться завершения создания проекта по рекультивации “Съяново”, который должен разработать муниципалитет», – заключил Андреев.
Источник: http://mosreg.ru