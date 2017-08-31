Проект трёхлетнего бюджета планируется внести в Госдуму до 1 октября
31.08.2017, 15:34
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Проект нового федерального бюджета на трехлетний период планируется внести в Государственную Думу до 1 октября. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании по подготовке проекта нового бюджета.
«В середине сентября после рассмотрения правительственной комиссией по бюджетным проектировкам мы обсудим бюджет на заседании Правительства, и в целом до 1 октября планируется его внесение в Государственную Думу», – заверил председатель Правительства РФ.
В связи с этим Медведев попросил всех участников совещания учитывать, что времени на подготовку бюджета остаётся немного.
«В середине сентября после рассмотрения правительственной комиссией по бюджетным проектировкам мы обсудим бюджет на заседании Правительства, и в целом до 1 октября планируется его внесение в Государственную Думу», – заверил председатель Правительства РФ.
В связи с этим Медведев попросил всех участников совещания учитывать, что времени на подготовку бюджета остаётся немного.
Источник: Единая Россия