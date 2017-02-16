Профильный комитет Госдумы поддержал законопроект об уголовном наказании за подделку акцизных марок
16.02.2017, 20:48
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Поправки в уголовный кодекс предлагают установить, что производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без лицензии в крупном размере будут наказываться штрафом от 2 млн до 3 млн рублей
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект об уголовном наказании за производство и оборот алкогольной продукции в крупном размере, а также подделку акцизных марок в крупном размере.
Поправки в уголовный кодекс предлагают установить, что производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без лицензии в крупном размере (более 300 тыс. рублей) предлагается наказывать штрафом от 2 млн до 3 млн рублей, либо лишением свободы до трёх лет, передаёт "Интерфакс".
Если такое преступление было совершено в особо крупном размере (более 1 млн рублей) или организованной группой, штраф предлагается установить от 3 до 4 млн рублей, либо лишением свободы на срок до пяти лет.
Незаконную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции, если это произошло не один раз, предлагается наказывать штрафом в размере до 80 тыс. рублей.
Изготовление и сбыт поддельных акцизных марок, которое произвело крупный ущерб государству (более 500 тыс. рублей), предлагается наказывать штрафом до 800 тыс. рублей либо лишением свободы до пяти лет.
Использование же заведомо поддельных акцизных марок для алкогольной продукции, если это причинило крупный ущерб государству, предлагается наказывать штрафом до 1 млн рублей либо лишением свободы до шести лет.
В пояснительной записке к документу отмечается, что с 2012 по 2014 год ставка акциза на крепкий алкоголь выросла почти в два раза.
В результате объём розничных продаж такого алкоголя за 2015 год снизился почти на 40% по сравнению с 2012 годом.
В соответствие с экспертными оценками, около 30% розничных точек, реализующих алкоголь, работает нелегально, без лицензии. По данным авторов законопроекта, постоянно увеличивается количество выявляемых подпольных цехов по производству алкоголя: в 2013 году - 141, в 2014 - 146, в 2015 - 175. Кроме того, ежегодно изымается огромное количество нелегального спирта и алкогольной продукции, произведённых без лицензии: в 2015 году - 0,9 млн дал спирта и 2,7 млн дал алкогольной продукции. Кроме того, увеличивается и количество поддельных специальных акцизных марок. За первый квартал 2016 года было направлено на уничтожение 126 рулонов поддельных марок, за второй квартал 2016 года - 646 рулонов, за третий квартал - 956 рулонов, говорится в пояснительной записке.
Реализация документа послужит усилению ответственности за нелегальный оборот спирта, алкогольной продукции, а также принесёт дополнительный доход в бюджет, отмечается в записке.
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект об уголовном наказании за производство и оборот алкогольной продукции в крупном размере, а также подделку акцизных марок в крупном размере.
Поправки в уголовный кодекс предлагают установить, что производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без лицензии в крупном размере (более 300 тыс. рублей) предлагается наказывать штрафом от 2 млн до 3 млн рублей, либо лишением свободы до трёх лет, передаёт "Интерфакс".
Если такое преступление было совершено в особо крупном размере (более 1 млн рублей) или организованной группой, штраф предлагается установить от 3 до 4 млн рублей, либо лишением свободы на срок до пяти лет.
Незаконную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции, если это произошло не один раз, предлагается наказывать штрафом в размере до 80 тыс. рублей.
Изготовление и сбыт поддельных акцизных марок, которое произвело крупный ущерб государству (более 500 тыс. рублей), предлагается наказывать штрафом до 800 тыс. рублей либо лишением свободы до пяти лет.
Использование же заведомо поддельных акцизных марок для алкогольной продукции, если это причинило крупный ущерб государству, предлагается наказывать штрафом до 1 млн рублей либо лишением свободы до шести лет.
В пояснительной записке к документу отмечается, что с 2012 по 2014 год ставка акциза на крепкий алкоголь выросла почти в два раза.
В результате объём розничных продаж такого алкоголя за 2015 год снизился почти на 40% по сравнению с 2012 годом.
В соответствие с экспертными оценками, около 30% розничных точек, реализующих алкоголь, работает нелегально, без лицензии. По данным авторов законопроекта, постоянно увеличивается количество выявляемых подпольных цехов по производству алкоголя: в 2013 году - 141, в 2014 - 146, в 2015 - 175. Кроме того, ежегодно изымается огромное количество нелегального спирта и алкогольной продукции, произведённых без лицензии: в 2015 году - 0,9 млн дал спирта и 2,7 млн дал алкогольной продукции. Кроме того, увеличивается и количество поддельных специальных акцизных марок. За первый квартал 2016 года было направлено на уничтожение 126 рулонов поддельных марок, за второй квартал 2016 года - 646 рулонов, за третий квартал - 956 рулонов, говорится в пояснительной записке.
Реализация документа послужит усилению ответственности за нелегальный оборот спирта, алкогольной продукции, а также принесёт дополнительный доход в бюджет, отмечается в записке.