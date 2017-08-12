ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Программу благоустройства городской среды в регионах РФ продлили на три года, сообщил министр строительства и ЖКХ Михаил Мень.

"Президент дал поручение правительству продлить программу на три года и рассмотреть возможности продлить её и на пять лет. Но мы так далеко не заглядываем", — заявил глава ведомства.

В 2017 году на реализацию приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" в регионы из федерального бюджета в рамках софинансирования направляется 20 миллиардов рублей. В проект попадают все муниципальные образования страны с населением более 1 тысячи человек, таких муниципальных образований в РФ 12,1 тысячи.

В следующем году финансирование приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" будет сохранено на уровне 2017 года – 25 миллиардов рублей регионы получат из федерального бюджета.