Программа расселения хрущёвок потребует свыше 3 трлн рублей - депутат
07.03.2017, 11:09
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Программа расселения хрущевок в Москве потребует финансирования в размере более трёх трлн рублей, при этом 300 млрд будет выделено из столичного бюджета, а остальные средства должны поступить в виде инвестиций. Об этом сообщил сегодня председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичёв, который возглавит рабочую группу по разработке поправок в законодательство для реализации этого проекта.
"На всю программу - на снос пятиэтажек, постройку новых домов, соответствующих всем требованиям, по прогнозам, необходимо более трёх триллионов рублей, но город Москва на себя берёт выделение 300 млрд рублей. Это деньги, которые пойдут на временное переселение и всё остальное", - сказал депутат.
Парламентарий уточнил, что "мэрия будет находить средства на обменный фонд, чтобы людей расселить и потом заселить". "Всё остальное - это будут инвестиции, бизнес", - добавил он.
Москвичёв напомнил, что на прошлой неделе в Госдуме прошла встреча спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина с мэром столицы Сергеем Собяниным, на которой обсуждались основные задачи программы реновации пятиэтажного жилищного фонда. Программа осуществляется по поручению Президента РФ Владимира Путина. "Будет снесено до 8 тыс. пятиэтажек, программа коснётся порядка 1,6 млн жителей, проживающих в этих домах", - отметил он.
"На всю программу - на снос пятиэтажек, постройку новых домов, соответствующих всем требованиям, по прогнозам, необходимо более трёх триллионов рублей, но город Москва на себя берёт выделение 300 млрд рублей. Это деньги, которые пойдут на временное переселение и всё остальное", - сказал депутат.
Парламентарий уточнил, что "мэрия будет находить средства на обменный фонд, чтобы людей расселить и потом заселить". "Всё остальное - это будут инвестиции, бизнес", - добавил он.
Москвичёв напомнил, что на прошлой неделе в Госдуме прошла встреча спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина с мэром столицы Сергеем Собяниным, на которой обсуждались основные задачи программы реновации пятиэтажного жилищного фонда. Программа осуществляется по поручению Президента РФ Владимира Путина. "Будет снесено до 8 тыс. пятиэтажек, программа коснётся порядка 1,6 млн жителей, проживающих в этих домах", - отметил он.