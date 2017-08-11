Программа реновации притормозит ввод недвижимости в Москве
11.08.2017, 11:11
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин на пресс-конференции заявил, что ввод недвижимости в 2017 году будет ниже запланированных значений в связи с началом реализации программы реновации жилищного фонда города. «До конца года у нас в планах сформировано порядка 3 млн кв. м недвижимости, но, на мой взгляд, будет введено немного меньше»,— уточнил он.
По словам господина Лёвкина, проектирование и строительство некоторых объектов было приостановлено в связи с входом в программу реновации для приведения в соответствие с принятыми стандартами.
Также он рассказал, что департамент выделил штат специалистов, которые будут по телефону отвечать на интересующие москвичей вопросы по программе реновации. «На базе контакт-центра мы выделили 25 человек... Они будут отвечать на вопросы "что", "где", "из чего", "почему"», - заявил Сергей Левкин. Пятеро сотрудников департамента будут отвечать на вопросы москвичей на личной встрече.
Не обошёл вниманием глава столичного департамента и тему шоу-румов квартир для переселенцев сносимых пятиэтажек. Их, напомним, планируется открыть в каждом районе Москвы, попавшем в программу реновации. Первый такой шоу-рум открылся 6 июля на ВДНХ в рамках Московского урбанистического форума. По словам господина Лёвкина, второй шоу-рум откроют до конца августа, и он будет спроектирован с учётом замечаний посетителей первого. «Настроения у посетителей разные, в основном позитивные. Я в одно из воскресений приехал и затерялся в массе не как представитель департамента, а как обычный житель Москвы. И вот я подслушал следующее: хозяйка с супругом задаются вопросом, зачем на кухне постелен ламинат: всё-таки кухня — это место, где вода и так далее»,— отметил он.
В начале августа в мэрии Москвы назвали окончательное количество домов, включённых в программу реновации,— 5144 дома общей площадью примерно 16 млн кв. м с населением 1 млн человек. С 1 августа решением правительства Москвы жители сносимых зданий освобождаются от капремонта, до 1 октября власти намерены определиться с первыми кварталами для переселения. Кроме того, уже утверждены стандарты отделки квартир по программе реновации и требования к благоустройству районов жилой застройки.
По словам господина Лёвкина, проектирование и строительство некоторых объектов было приостановлено в связи с входом в программу реновации для приведения в соответствие с принятыми стандартами.
Также он рассказал, что департамент выделил штат специалистов, которые будут по телефону отвечать на интересующие москвичей вопросы по программе реновации. «На базе контакт-центра мы выделили 25 человек... Они будут отвечать на вопросы "что", "где", "из чего", "почему"», - заявил Сергей Левкин. Пятеро сотрудников департамента будут отвечать на вопросы москвичей на личной встрече.
Не обошёл вниманием глава столичного департамента и тему шоу-румов квартир для переселенцев сносимых пятиэтажек. Их, напомним, планируется открыть в каждом районе Москвы, попавшем в программу реновации. Первый такой шоу-рум открылся 6 июля на ВДНХ в рамках Московского урбанистического форума. По словам господина Лёвкина, второй шоу-рум откроют до конца августа, и он будет спроектирован с учётом замечаний посетителей первого. «Настроения у посетителей разные, в основном позитивные. Я в одно из воскресений приехал и затерялся в массе не как представитель департамента, а как обычный житель Москвы. И вот я подслушал следующее: хозяйка с супругом задаются вопросом, зачем на кухне постелен ламинат: всё-таки кухня — это место, где вода и так далее»,— отметил он.
В начале августа в мэрии Москвы назвали окончательное количество домов, включённых в программу реновации,— 5144 дома общей площадью примерно 16 млн кв. м с населением 1 млн человек. С 1 августа решением правительства Москвы жители сносимых зданий освобождаются от капремонта, до 1 октября власти намерены определиться с первыми кварталами для переселения. Кроме того, уже утверждены стандарты отделки квартир по программе реновации и требования к благоустройству районов жилой застройки.
Источник: http://dgp.mos.ru