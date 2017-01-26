ОРЕАНДА-НОВОСТИ Программа демонтажа домов первого периода в Москве индустриального домостроения выполнена на 95,3%. Остаточный снос составляет 77 домов площадью 295,5 тыс.кв.м.

Напомним, демонтаж домов первого периода индустриального домостроения ведётся в рамках утверждённой Мэром Москвы Сергеем Собяниным программы «Жилище».