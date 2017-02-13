Программу мероприятий, посвящённых Году экологии, разработали в Сочи
13.02.2017, 12:27
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Программу мероприятий, посвящённых Году экологии, разработали в Сочи. Она предполагает решение самых острых для курорта проблем. И первая связана с незаконным сбросом канализационных вод. Работа в этом направлении ведётся уже не первый год. Из 18 тысяч объектов, которые были замечены в нечистоплотности, осталось только две тысячи. Остальные либо подключились к централизованной канализации, либо установили ЛОСы.
Городская администрация, в свою очередь, одно за другим запускает очистные сооружения. На очереди - Лоо и Кудепста. Бзугинские очистные также должны заработать на полную мощность.
Необходимо до конца решить проблему, связанную с утилизацией твёрдых бытовых отходов. В этом поможет новый мусоросортировочный завод, на строительство которого при положительном решении будут выделены средства из федерального бюджета.
- Правительство РФ предусмотрело программу на пять мусоросортировочных заводов. Это завод в Казани и четыре завода в Подмосковье. Мы ждем буквально со дня на день, когда Сочи будет также включен в эту программу, - отметил глава Сочи Анатолий Пахомов.
Строительство завода будет вестись по экологически чистой технологии Hitachi Zosen, к слову, самой распространенной в Европе. Однако без одобрения сочинцев этот проект реализован быть не может, отметил глава Сочи. И поручил представителям экологической общественности тщательно проработать этот вопрос. Включиться горожанам необходимо и в реализацию других инициатив - благоустройство горы Благодать в микрорайоне Бытха.
Также в 2017-ом году планируется заложить два парка, но за это дело уже возьмется городская администрация. Один будет открыт в честь 80-летнего юбилея Краснодарского края, второй - в честь Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет в Сочи в октябре этого года. Продолжится работа и по кадастрированию зеленых зон, которая позволит их сохранить в первозданном виде.
Городская администрация, в свою очередь, одно за другим запускает очистные сооружения. На очереди - Лоо и Кудепста. Бзугинские очистные также должны заработать на полную мощность.
Необходимо до конца решить проблему, связанную с утилизацией твёрдых бытовых отходов. В этом поможет новый мусоросортировочный завод, на строительство которого при положительном решении будут выделены средства из федерального бюджета.
- Правительство РФ предусмотрело программу на пять мусоросортировочных заводов. Это завод в Казани и четыре завода в Подмосковье. Мы ждем буквально со дня на день, когда Сочи будет также включен в эту программу, - отметил глава Сочи Анатолий Пахомов.
Строительство завода будет вестись по экологически чистой технологии Hitachi Zosen, к слову, самой распространенной в Европе. Однако без одобрения сочинцев этот проект реализован быть не может, отметил глава Сочи. И поручил представителям экологической общественности тщательно проработать этот вопрос. Включиться горожанам необходимо и в реализацию других инициатив - благоустройство горы Благодать в микрорайоне Бытха.
Также в 2017-ом году планируется заложить два парка, но за это дело уже возьмется городская администрация. Один будет открыт в честь 80-летнего юбилея Краснодарского края, второй - в честь Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет в Сочи в октябре этого года. Продолжится работа и по кадастрированию зеленых зон, которая позволит их сохранить в первозданном виде.