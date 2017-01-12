Производители высокотехнологичной продукции в Пензе получили федеральные субсидии
12.01.2017, 11:28
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Благодаря совместной работе промышленных предприятий региона, Министерства промышленности, транспорта, инновационной политики и информатизации Пензенской области и АО "Российский экспортный центр" ООО "СтанкоМашСтрой" и ЗАО НПП "МедИнж" воспользовались государственной поддержкой в части возмещения затрат, связанных с сертификацией продукции на внешних рынках.
"ООО "СтанкоМашСтрой" возмещены затраты на сертификацию универсальных токарных станков собственного производствав системе СЕ. ЗАО НПП "МедИнж" заключило соглашение на получение субсидии в объёме более 3 млн рублей на возмещение затрат, связанных с расходами по сертификации протеза клапана сердца", - пояснили в Министерстве промышленности, транспорта, инновационной политики и информатизации Пензенской области.
АО "РЭЦ" является агентом Правительства Российской Федерации по вопросам предоставления данных субсидий и осуществляет приём заявок от предприятий.
"ООО "СтанкоМашСтрой" возмещены затраты на сертификацию универсальных токарных станков собственного производствав системе СЕ. ЗАО НПП "МедИнж" заключило соглашение на получение субсидии в объёме более 3 млн рублей на возмещение затрат, связанных с расходами по сертификации протеза клапана сердца", - пояснили в Министерстве промышленности, транспорта, инновационной политики и информатизации Пензенской области.
АО "РЭЦ" является агентом Правительства Российской Федерации по вопросам предоставления данных субсидий и осуществляет приём заявок от предприятий.