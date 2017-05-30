ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По итогам января-апреля 2017 года производство птицы на убой в живом весе в сельхозорганизациях России составило около 2 млн тонн, что на 4,3% превышает показатель аналогичного периода годом ранее, сообщает Минсельхоз РФ.

Производство яиц в российских сельхозорганизациях в отчётный период возросло на 3% - до 11,7 млрд шт.

Прирост производства мяса птицы обеспечили сельхозорганизации Белгородской, Тамбовской и Тульской областей, а также Ставропольского края и Республики Башкортостан. По темпам производства яиц лидируют Тюменская, Ярославская, Ростовская, Тульская, Липецкая области и Краснодарский край.