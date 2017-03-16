ОРЕАНДА-НОВОСТИ Прожиточный минимум за 4 квартал 2016 года утверждён на Алтае. Губернатор Александр Карлин подписал соответствующее постановление. В документе установлена величина прожиточного минимума за 4 квартал 2016 года на душу населения в размере 8708 рублей, для трудоспособного населения - 9269 рублей, пенсионеров - 7069 рублей, детей - 8909 рублей.



Величина прожиточного минимума за четвёртый квартал 2016 года по сравнению с третьим кварталом уменьшилась (на душу населения) для трудоспособного населения - на 2,9%, для пенсионеров - на 2,4 %, для детей - на 0,9%.



Следует отметить, что величина прожиточного минимума в Алтайском крае традиционно остаётся невысокой. Это объясняется тем, что стоимость минимального набора продуктов питания в крае одна из самых низких по стране.



Уменьшение стоимости продуктов питания в среднем за 4 квартал в сравнении с 3 кварталом объясняется снижением цен на картофель и плодоовощную продукцию, пояснили в Министерстве труда и социальной защиты региона. Так, цены на картофель, свежую белокочанную капусту, морковь снизились на 37,5%, свёклу - на 30,9%, репчатый лук - на 28,6%, виноград - на 15,5%, яблоки - на 7,3%.