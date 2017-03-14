Прокуратура Москвы направила в суд дело за неуплату налогов на общую сумму более 165 млн рублей
14.03.2017, 19:33
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Прокуратура города Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 44-летнего столичного предпринимателя Игоря Аблицова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путём включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, совершённое в особо крупном размере).
По версии следствия, Аблицов, являясь генеральным директором ООО "ЭнергоАванград", представил в налоговые органы декларации, содержащие заведомо ложные сведения о суммах налогов, подлежащих уплате в бюджет Российской Федерации. В результате он уклонился от уплаты налога на прибыль и налога на добавленную стоимость за 2012 и 2013 годы на общую сумму более 165,5 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Измайловский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
По версии следствия, Аблицов, являясь генеральным директором ООО "ЭнергоАванград", представил в налоговые органы декларации, содержащие заведомо ложные сведения о суммах налогов, подлежащих уплате в бюджет Российской Федерации. В результате он уклонился от уплаты налога на прибыль и налога на добавленную стоимость за 2012 и 2013 годы на общую сумму более 165,5 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Измайловский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.