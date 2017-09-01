ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Прокуратура Приволжского района города Казани на системной основе осуществляет мониторинг сети Интернет на предмет выявления нарушений законодательства, в том числе распространения запрещённой информации.

В ходе мониторинга сети Интернет выявлено четыре сайта, содержащих информацию о приобретении поддельного бланка страхового полиса ОСАГО. При этом доступ к информации был свободным для просмотра неограниченным количеством интернет-пользователей.

В силу ст. 5 ФЗ «О рекламе» эта информация является недобросовестной рекламой, поскольку побуждает водителей к совершению преступления, предусмотренного ст. 327 УК РФ (подделка документов).

Кроме того, данная информация нарушает права добросовестных водителей, которые будут лишены возможности получения страховых выплат в случае дорожно-транспортного происшествия с участием обладателя поддельного полиса ОСАГО.

В целях пресечения незаконной деятельности прокуратура района обратилась в суд с иском о признании информации запрещенной к распространению в Российской Федерации.

Акт прокурорского реагирования находится на стадии рассмотрения.