ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня, 26 декабря 2016 года, в городе Королёве Московской области в четырёхэтажном здании, 1932 года постройки, произошло возгорание.

Одно крыло указанного здания жилое, в другом – расположен отдел полиции УМВД России по г.о. Королёв.

По предварительным данным площадь пожара превысила 1 600 кв.м., пострадал один человек, который доставлен в медицинское учреждение.

В связи с происшествием прокуратура города Королёва Московской области проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка законности действий органов местного самоуправления, контролирующих органов, собственников помещений и управляющей компании.

Помимо этого, территориальным подразделением ГУ МЧС России по Московской области проводится проверка в порядке ст.ст. 144-145 УПКРФ.

Ход доследственной проверки находится в прокуратуре города Королёва на контроле.