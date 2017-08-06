ОРЕАНДА-НОВОСТИ Группа из семи промышленных альпинистов, прибывшая из Удачного, ведёт поисковые работы на руднике «Мир», который в минувшую пятницу из-за аварии залило водой, сообщили в региональном управлении МЧС России.



Напомним, в пятницу в 16.30 на шахте «Мир» произошла техногенная авария — из-за прорыва карьера внутрь попало много воды. На момент происшествия в смене на руднике находился 151 человек.



«Альпинисты провели разведку места спуска по скважинам шахты, затем приступили к выполнению спуска. Основной задачей является так называемое, «простукивание» с целью обнаружения заблокированных внутри шахты горнорабочих», — отметили в МЧС.



Специалисты простукивают вентиляционные скважины, подавая специальный сигнал, по ответу на который они смогут точно обозначить место нахождения не вышедших на поверхность горняков.



«Проведено перемещение с горизонта -310 на горизонт -210 двух погрузочно-доставочных машин для отгрузки горной массы, которая мешает проводить поисково-спасательные работы», — добавили в ведомстве.



На месте ЧС продолжают работать 15 психологов МЧС России из Москвы, Екатеринбурга, Хабаровска, Якутии и Кемеровской области. Для оказания экстренной психологической помощи они выезжают в семьи рабочих шахты «Мир», чья судьба остается неизвестной.



На базе Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) развернут телефон «Горячей линии», на который поступило 208 обращений.



На руднике продолжаются аварийно-спасательные и другие неотложные работы. К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечены 339 человек и задействованы 35 единиц техники.