ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В ходе мониторинга открытых источников сети интернет сотрудники ГУ МВД России по Самарской области установили, что на странице одного из пользователей социальной сети «ВКонтакте» размещены материалы экстремистского характера. Публикации были направлены на продвижение идей национал-социализма.

По данным сотрудников органов внутренних дел, пользователем данной страницы является житель Самары 1987 года рождения, ранее судимый за аналогичное противоправное деяние. На днях полицейские при силовой поддержке СОБР регионального Управления Росгвардии задержали мужчину.

В настоящее время в отношении подозреваемого Следственным управлением СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» Уголовного кодекса Российской Федерации. Ведётся следствие.