ОРЕАНДА-НОВОСТИ Процедуру присоединения новых зданий к инженерным сетям планируется упростить в рамках программы реновации жилья, сообщил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.



«Возможно, появится новый вид градостроительного документа, который будет отражать инженерное обеспечение жилого квартала. Мы планируем подводить крупные магистральные сети к границам кварталов в едином канале, а дальше уже «разводить» их по территории квартала», - сказал М. Хуснуллин.



По его словам, это позволит сократить издержки на прокладку инженерных коммуникаций, а также упростит процедуру присоединения новых зданий к инженерным сетям.



«При реализации программы реновации мы планируем «обкатать» этот механизм. В дальнейшем он будет использоваться не только в рамках этой программы», - отметил глава Стройкомплекса.



Он напомнил, что планируется провести масштабную реконструкцию инженерных сетей.



«Все сети, расположенные в кварталах, вошедших в программу реновации, очень старые, фактически им по 50 или 60 лет. Они требуют реконструкции», - заключил М. Хуснуллин.