Процедуру покупки вещей для детей-сирот упростят
19.01.2017, 14:03
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Правительство РФ рассмотрело законопроект, направленный на улучшение условий жизни детей-сирот и детей, оставленных без попечения родителей.
"Организации, в которых воспитываются такие дети, смогут вести закупку у единственного поставщика в рамках контрактной системы, чтобы была возможность покупать личные вещи, учитывая желания и потребности каждого конкретного ребёнка", - рассказал о законопроекте премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
По его словам, работать можно будет "по относительно небольшим сделкам".
"Это позволит упростить процедуру приобретения необходимых вещей с учётом интересов детей и добиться более оперативного решения бытовых и хозяйственных проблем таких организаций", - подчеркнул он.
"Организации, в которых воспитываются такие дети, смогут вести закупку у единственного поставщика в рамках контрактной системы, чтобы была возможность покупать личные вещи, учитывая желания и потребности каждого конкретного ребёнка", - рассказал о законопроекте премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
По его словам, работать можно будет "по относительно небольшим сделкам".
"Это позволит упростить процедуру приобретения необходимых вещей с учётом интересов детей и добиться более оперативного решения бытовых и хозяйственных проблем таких организаций", - подчеркнул он.