ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня в правоохранительные органы поступила информация о выявлении симптомов пищевого отравления у 11 воспитанников (в возрасте 7- 13 лет) школы-интерната в посёлке Каратайка Ненецкого автономного округа. По данному факту Следственными органами СКР по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится проверка.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия.