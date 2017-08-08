ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Главном управлении МЧС России по Приморскому краю продолжает работу телефон «горячей линии»: 239-99-99. В круглосуточном режиме на нём работают психологи МЧС России, готовые оказать всю необходимую помощь жителям пострадавших районов.

В настоящее время зарегистрировано более 200 обращений. Люди интересуются судьбой родственников, оказавшихся на территории подтопления, обстановкой в зоне чрезвычайной ситуации, ходом аварийно-восстановительных работ.

Кроме того, психологи работают в пунктах временного размещения, куда отселены жители подтопленных домов. Специалисты отмечают, что люди находятся в стрессовой ситуации и состоянии неопределенности, поэтому каждый случай рассматривают индивидуально, оказывают своевременную помощь, дают необходимые разъяснения.