ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Глава МЧС России Владимир Пучков на вертолёте Ми-8 совершил облёт территорий Центрального федерального округа для мониторинга паводковой и пожароопасной обстановки.



Одним из пунктов назначения стала Рязанская область, где на сегодняшний день подтоплены 2 низководных моста: у населённого пункта Шелемишево в Скопинском районе и деревни Бутырки в Старожиловском районе. Кроме того, в Рязанском районе подтоплен низководный участок дороги вблизи населённых пунктов Коростово и Заокское, к которым имеется объездной путь.



В Старожиловском районе Пучков проверил работу лодочной переправы через реку Проня. Министр лично убедился, что мониторинг паводковой обстановки с применением беспилотной авиации эффективно используется при организации реагирования на паводки. В деревне Бутырки глава ведомства уделил особое внимание организации жизнедеятельности населения, охраны правопорядка, медицинского обеспечения, социального обслуживания, пожарной безопасности, а также встретился с жителями населённого пункта. Защиту деревни от огня обеспечивают огнеборцы местного гарнизона пожарной охраны и добровольные пожарные.



Селяне рассказали главе ведомства о том, что ежегодный паводок для них – явление обычное, поэтому многие готовятся к этому периоду заранее, например, кто-то специально планирует отпуск. Жители также отметили, что главой поселения все вопросы решаются заблаговременно. В случае необходимости, при подтоплении, в любое время можно воспользоваться организованной лодочной переправой. Пучкову рассказали и о положительных примерах работы добровольцев в Старожиловском районе, где это движение активно развивается, о том, что в пожароопасный период в муниципальном образовании действуют конные патрули.



Министр поручил местным властям организовать работу по оказанию всей необходимой помощи жителям небольших отдалённых сельских поселений, а также указал на необходимость подготовки проекта нового моста.



Владимир Пучков оценил паводковую ситуацию как стабильную.



Обстановка на данный момент стабильная, весеннее половодье развивается согласно прогнозу", - сказал министр. По его словам, паводок уже закончился на юге России, сейчас он продолжается в центральной части страны.