ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня в ходе заседания рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций глава МЧС России Владимир Пучков предупредил чиновников о персональной ответственности за оказание помощи пострадавшим от пожаров в Красноярском крае и потребовал в кратчайшие сроки составить списки пострадавших в результате пожаров для оказания им помощи из федерального бюджета.

«По поручению Президента РФ организована работа по оказанию помощи и поддержки пострадавшим. Она находится на особом контроле», - сказал руководитель чрезвычайного ведомства и подчеркнул, что это персональная ответственность всех руководителей органов местного самоуправления, организаций и учреждений, работающих в зоне чрезвычайной ситуации.

«Мы быстро и оперативно должны завершить работу по восстановлению всех утраченных документов. В короткие сроки должна быть завершена подготовка всех списков пострадавших для организации оказания помощи из федерального бюджета», - сказал он.

Кроме того, глава МЧС России обратил внимание, что для всех пострадавших должны быть созданы комфортные условия проживания в пунктах временного размещения, а также для тех граждан, которые временно разместились у родственников и близких. «Сегодня к концу дня должны быть нормальные комфортные условия проживания в пунктах временного размещения. Те, кто находится у родственников, также должны быть охвачены помощью и проинформированы о принимаемых мерах», - сказал Владимир Пучков.

Министр напомнил, что на всей территории Красноярского края введён режим чрезвычайной ситуации и установлен федеральный уровень реагирования. «Меняйте планы, графики и традиционные подходы реагирования на ЧС и оказания помощи людям. Все службы работают в круглосуточном режиме. И это не обсуждается», - сказал он.