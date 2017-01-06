ОРЕАНДА-НОВОСТИ В связи с резким похолоданием и снегопадом на автомобильной дороге А-107 Варшавское шоссе (поселения Щаповское) и на малом бетонном кольце (в поселении Михайлово-Ярцевское, в поселке Шишкин лес) столичный главк МЧС развернули пункты обогрева и питания, которые работают в круглосуточном режиме для водителей. Также организованы оперативные группы по мониторингу обстановки.



В мобильных пунктах обогрева и питания Управления по ТиНАО ГУ МЧС России по г. Москве есть не только возможность согреться, но и запасы еды, питьевой воды и необходимых медикаментов для оказания первой помощи, а также теплые одеяла. Организовано приготовление горячего питания, приведены в готовность к приему населения пункты временного размещения, если возникнет необходимость оказания помощи людям. Пункты могут вместить до 250 человек (ДК «Солнечный) и медицинское учреждение (больница Кузнечики), которые находятся на расстоянии 1,5 км, техника для доставки предусмотрена.



Управление МЧС новой Москвы совместно с префектурой по ТиНАО города Москвы, Департамента ГОЧСиПБ г. Москвы во взаимодействии с администрациями поселений, сотрудниками ГИБДД и дорожными службами ГБУ «Автомобильные дороги ТиНАО», ГБУ «ДО ТЗФ ТиНАО», «Мосто-трест-сервис» осуществляют постоянный мониторинг наиболее опасных участков федеральных автомобильных дорог ТиНАО.



Так же в готовности прийти на помощь автомобилистам находится техника высокой проходимости для буксировки автомобилей.