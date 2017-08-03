ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Дальневосточные компании при перевозке грузов должны получать приоритетный доступ к транспортным услугам региона. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на совещании в Амурской области по реализации крупных инвестиционных проектов на Дальнем Востоке,.

«Масштабная инвестиционная программа Дальнего Востока должна быть сопряжена с развитием транспортного кластера региона, имею в виду, прежде всего, БАМ и Транссиб», – сказал Путин.

Глава государства отметил, что их пропускная способность к 2020 году должна вырасти на 66 млн тонн груза, из которых более 30 млн тонн должны приходиться на грузоотправителей Дальнего Востока.

«И хочу подчеркнуть, дальневосточные компании должны получить приоритетный доступ к транспортным услугам. Иметь все возможности для полноценного снабжения и вывоза продукции», – заявил Путин.

Президент РФ призвал чиновников следовать государственным приоритетам при работе на Дальнем Востоке. Он напомнил, что ранее предполагалось, что российские министерства и ведомства при планировании своей работы будут учитывать планы развития региона.

«Я хочу обратить на это пристальное внимание наших коллег. Вот самое пристальное. Понимаю, что где-то может быть удобнее, комфортнее тратить деньги. Но мы же договорились, что есть приоритеты, которые государство выстраивает, и эти приоритеты говорят о том, где нужнее это делать», – сказал Путин, отметив, что «это пока не очень удаётся нашим коллегам».