Путин: РФ сократит воинский контингент в Сирии
29.12.2016, 16:30
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Присутствие военных сил России в Сирии будет сокращено, но Москва продолжит борьбу с международным терроризмом. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами МИД и Минобороны Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу.
"Согласен с предложением министерства обороны по сокращению нашего присутствия в Сирийской республике военного, имея в виду, что мы, безусловно, будем продолжать борьбу с международным терроризмом и дальше будем оказывать поддержку законному сирийскому правительству в борьбе с терроризмом и, безусловно, будем исполнять договорённости, которые нами достигнуты, в том числе по развитию пунктов базирования российских вооружённых сил в Тартусе и на аэродроме Хмеймим", - сказал президент.
Путин сообщил о подписании трёх документов: первый — между сирийским правительством и вооружённой оппозицией о прекращении огня на территории САР; второй — комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня; третий - заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию.
По словам главы государства, нужно сейчас сделать всё для того, чтобы эти договорённости вступили в силу, чтобы они заработали, с тем, чтобы сформированная уже и формирующаяся сейчас переговорная команда своевременно и как можно быстрее приехали бы в Астану и начали бы там мирный процесс.
"Согласен с предложением министерства обороны по сокращению нашего присутствия в Сирийской республике военного, имея в виду, что мы, безусловно, будем продолжать борьбу с международным терроризмом и дальше будем оказывать поддержку законному сирийскому правительству в борьбе с терроризмом и, безусловно, будем исполнять договорённости, которые нами достигнуты, в том числе по развитию пунктов базирования российских вооружённых сил в Тартусе и на аэродроме Хмеймим", - сказал президент.
Путин сообщил о подписании трёх документов: первый — между сирийским правительством и вооружённой оппозицией о прекращении огня на территории САР; второй — комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня; третий - заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию.
По словам главы государства, нужно сейчас сделать всё для того, чтобы эти договорённости вступили в силу, чтобы они заработали, с тем, чтобы сформированная уже и формирующаяся сейчас переговорная команда своевременно и как можно быстрее приехали бы в Астану и начали бы там мирный процесс.