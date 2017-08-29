Путин дал ряд поручений по реализации национальной политики
29.08.2017, 18:52
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент РФ Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре РФ совместно с Роспотребнадзором провести проверку соблюдения в субъектах РФ положений законодательства, касающихся обеспечения прав граждан на добровольное изучение родного языка из числа языков народов РФ и государственных языков республик, находящихся в составе Федерации. Соответствующий доклад должен быть представлен до 30 ноября.
Перечень поручений по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям, подписанный Президентом РФ, опубликован на сайте Кремля.
Правительству РФ до 1 ноября поручено внести в госпрограмму "Реализация государственной национальной политики" изменения, предусматривающие с 2018 года предоставление субсидий на конкурсной основе, исходя из оценки эффективности реализации региональных программ по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России.
К 1 марта 2018 года Кабинет министров РФ должен доработать нормативные акты, направленные на совершенствование порядка отнесения граждан к коренным малочисленным народам РФ.
"Разработать и утвердить методические рекомендации для органов госвласти субъектов РФ и органов местного самоуправления по актуальным вопросам реализации государственной национальной политики, формированию в местном сообществе позитивных межнациональных и этноконфессиональных отношений, а также по выявлению и предупреждению межнациональных конфликтов", – отмечается в перечне.
Срок исполнения данного поручения установлен 1 декабря 2017 года.
Руководители субъектов РФ должны принять меры по доведению объёма изучения школьниками программ русского языка до уровня, который рекомендует Министерство образования и науки РФ, а также повышению уровня и качества освоения русского языка как государственного языка. Кроме того, высшие должностные лица субъектов должны обеспечить изучение школьниками программ родного языка на добровольной основе по выбору их родителей или законных представителей.
Перечень поручений по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям, подписанный Президентом РФ, опубликован на сайте Кремля.
Правительству РФ до 1 ноября поручено внести в госпрограмму "Реализация государственной национальной политики" изменения, предусматривающие с 2018 года предоставление субсидий на конкурсной основе, исходя из оценки эффективности реализации региональных программ по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России.
К 1 марта 2018 года Кабинет министров РФ должен доработать нормативные акты, направленные на совершенствование порядка отнесения граждан к коренным малочисленным народам РФ.
"Разработать и утвердить методические рекомендации для органов госвласти субъектов РФ и органов местного самоуправления по актуальным вопросам реализации государственной национальной политики, формированию в местном сообществе позитивных межнациональных и этноконфессиональных отношений, а также по выявлению и предупреждению межнациональных конфликтов", – отмечается в перечне.
Срок исполнения данного поручения установлен 1 декабря 2017 года.
Руководители субъектов РФ должны принять меры по доведению объёма изучения школьниками программ русского языка до уровня, который рекомендует Министерство образования и науки РФ, а также повышению уровня и качества освоения русского языка как государственного языка. Кроме того, высшие должностные лица субъектов должны обеспечить изучение школьниками программ родного языка на добровольной основе по выбору их родителей или законных представителей.
Источник: Единая Россия