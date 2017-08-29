ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент РФ Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре РФ совместно с Роспотребнадзором провести проверку соблюдения в субъектах РФ положений законодательства, касающихся обеспечения прав граждан на добровольное изучение родного языка из числа языков народов РФ и государственных языков республик, находящихся в составе Федерации. Соответствующий доклад должен быть представлен до 30 ноября.

Перечень поручений по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям, подписанный Президентом РФ, опубликован на сайте Кремля.

Правительству РФ до 1 ноября поручено внести в госпрограмму "Реализация государственной национальной политики" изменения, предусматривающие с 2018 года предоставление субсидий на конкурсной основе, исходя из оценки эффективности реализации региональных программ по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России.

К 1 марта 2018 года Кабинет министров РФ должен доработать нормативные акты, направленные на совершенствование порядка отнесения граждан к коренным малочисленным народам РФ.

"Разработать и утвердить методические рекомендации для органов госвласти субъектов РФ и органов местного самоуправления по актуальным вопросам реализации государственной национальной политики, формированию в местном сообществе позитивных межнациональных и этноконфессиональных отношений, а также по выявлению и предупреждению межнациональных конфликтов", – отмечается в перечне.

Срок исполнения данного поручения установлен 1 декабря 2017 года.

Руководители субъектов РФ должны принять меры по доведению объёма изучения школьниками программ русского языка до уровня, который рекомендует Министерство образования и науки РФ, а также повышению уровня и качества освоения русского языка как государственного языка. Кроме того, высшие должностные лица субъектов должны обеспечить изучение школьниками программ родного языка на добровольной основе по выбору их родителей или законных представителей.