Путин дал ряд поручений по вопросам оборота лесоматериалов и защиты лесов
04.02.2017, 12:34
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент РФ Владимир Путин дал ряд поручений правительству по вопросам использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, а также оборота лесоматериалов, следует из опубликованного на сайте Кремля перечня поручений, сообщает РИА Новости.
Кабмину, в частности, поручено принять меры, направленные на повышение экономической эффективности лесопромышленного комплекса, в том числе рассмотреть целесообразность увеличения размеров платы за использование лесов.
Кроме того, правительству предстоит проработать вопрос установления ставок вывозных таможенных пошлин в отношении пиломатериалов с низкой степенью обработки и тарифных квот на их вывоз, организации торговли экспортируемыми необработанными круглыми лесоматериалами на товарных биржах.
Также Путин поручил кабмину обеспечить численность государственных лесных инспекторов в соответствии с нормативами патрулирования лесов должностными лицами, осуществляющими федеральный государственный лесной надзор.
Правительству также предстоит принять меры по совершенствованию учёта древесины и сделок с ней, в том числе при использовании единой государственной автоматизированной информационной системы учёта древесины и сделок с ней, в целях введения индикаторов для учёта пиломатериалов.
Доклад необходимо представить до 1 мая. Ответственным за выполнение поручений назначен премьер Дмитрий Медве
Кабмину, в частности, поручено принять меры, направленные на повышение экономической эффективности лесопромышленного комплекса, в том числе рассмотреть целесообразность увеличения размеров платы за использование лесов.
Кроме того, правительству предстоит проработать вопрос установления ставок вывозных таможенных пошлин в отношении пиломатериалов с низкой степенью обработки и тарифных квот на их вывоз, организации торговли экспортируемыми необработанными круглыми лесоматериалами на товарных биржах.
Также Путин поручил кабмину обеспечить численность государственных лесных инспекторов в соответствии с нормативами патрулирования лесов должностными лицами, осуществляющими федеральный государственный лесной надзор.
Правительству также предстоит принять меры по совершенствованию учёта древесины и сделок с ней, в том числе при использовании единой государственной автоматизированной информационной системы учёта древесины и сделок с ней, в целях введения индикаторов для учёта пиломатериалов.
Доклад необходимо представить до 1 мая. Ответственным за выполнение поручений назначен премьер Дмитрий Медве