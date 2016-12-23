Путин: доходы крымчан поднимутся до средней зарплаты по стране
23.12.2016, 15:07
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции заявил о необходимости принять меры, чтобы доходы жителей Крыма были не ниже, чем средняя заработная плата по стране.
"Уровень заработной платы и доходов в Крыму ниже, чем в среднем в РФ. В РФ у нас где-то 35 тысяч (рублей) в среднем, в Крыму - 24 с небольшим, 24 там с половиной. В Севастополе чуть побольше - 25 с небольшим, но я уверен, и это выровняется обязательно. Нам нужно предпринять необходимые шаги для того, чтобы, во всяком случае, в федеральных органах власти регионального, так сказать, разлива, чтобы там уровень был заработной платы такой же, как и в среднем по стране. Я нисколько не сомневаюсь, что пройдёт небольшое количество времени, и это выровняется", - заявил президент.
По его мнению, в Крыму есть перспективы для развития судостроения, туризма, сельского хозяйства и ряда других отраслей.
Также среди перспективных сфер для полуострова Путин назвал туризм. "Я просто нисколько не сомневаюсь, что с введением Керченского моста и объём туристических поездок резко возрастёт", - подчеркнул глава государства.
Он также выразил надежду на развитие на полуострове высокотехнологичных отраслей, "чтобы они не нарушали окружающую среду, не наносили ей какого-то ущерба, но создавали бы высокотехнологичные и высокооплачиваемые рабочие места".
Путин заявил, что интеграция Крыма Севастополя идёт хорошими темпами, о чём говорят высокие показатели роста промышленного производства и низкий уровень безработицы.
"Уровень заработной платы и доходов в Крыму ниже, чем в среднем в РФ. В РФ у нас где-то 35 тысяч (рублей) в среднем, в Крыму - 24 с небольшим, 24 там с половиной. В Севастополе чуть побольше - 25 с небольшим, но я уверен, и это выровняется обязательно. Нам нужно предпринять необходимые шаги для того, чтобы, во всяком случае, в федеральных органах власти регионального, так сказать, разлива, чтобы там уровень был заработной платы такой же, как и в среднем по стране. Я нисколько не сомневаюсь, что пройдёт небольшое количество времени, и это выровняется", - заявил президент.
По его мнению, в Крыму есть перспективы для развития судостроения, туризма, сельского хозяйства и ряда других отраслей.
Также среди перспективных сфер для полуострова Путин назвал туризм. "Я просто нисколько не сомневаюсь, что с введением Керченского моста и объём туристических поездок резко возрастёт", - подчеркнул глава государства.
Он также выразил надежду на развитие на полуострове высокотехнологичных отраслей, "чтобы они не нарушали окружающую среду, не наносили ей какого-то ущерба, но создавали бы высокотехнологичные и высокооплачиваемые рабочие места".
Путин заявил, что интеграция Крыма Севастополя идёт хорошими темпами, о чём говорят высокие показатели роста промышленного производства и низкий уровень безработицы.